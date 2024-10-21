¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC ²ÆìSV¤ËÇÔ¤ì¤Æ4Ï¢ÇÔ¡Ú¹âÃÎ¡Û
¥µ¥Ã¥«ーJFL¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤¬²ÆìSV¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10·î20Æü¤Ë½ÕÌîÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSCÂÐ²ÆìSV¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï3113¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾20Ê¬¡£²Æì¤¬¥¯¥í¥¹¥Üー¥ë¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´ー¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¤â2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¤½¤Î¸å¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¤Î¤Î¥´ー¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢0ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥êー¥°½ç°Ì¤Ï2°Ì¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥êー¥°¼ó°Ì¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤Îº¹¤¬5¤Ë¹¤¬¤ê¡¢3°Ì¤Î¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Îº¹¤Ï7¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê»î¹ç¤Ï5»î¹ç¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç10·î27Æü¤Ë¥Ö¥ê¥ª¥Ù¥Ã¥«±º°Â¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£