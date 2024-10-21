¹âÃÎÎ¶ÇÏ¶õ¹Á¤ËÂç¤¤Ê¥«¥Ü¥Á¥ãÅÐ¾ì¡ªÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¤ÎÁõ¾þ¡Ú¹âÃÎ¡Û
10·î31Æü¤Î¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¹âÃÎÎ¶ÇÏ¶õ¹Á¤ÇÂç¤¤Ê¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬ÍøÍÑµÒ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥«¥Ü¥Á¥ã¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬ÍøÍÑµÒ¤Ëµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹âÃÎÎ¶ÇÏ¶õ¹Á¤Î½ÐÈ¯¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤¦¹±Îã¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£
»È¤ï¤ì¤ë¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÏËÌ³¤Æ»º´Ï¤´ÖÄ®¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤¤¤¦´Ñ¾ÞÍÑ¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¡¢Ä¾·Â49¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ33¥¥í¤Ë¤â¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ43¤«½ê¤Î¶õ¹Á¤Ç¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤¹¤°¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡£¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÎÅ¸¼¨¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£