5人組ガールグループ・ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)が21日、韓国・ソウルのYES24 LIVE HALLで「ILLIT 2nd Mini Album『I’LL LIKE YOU』発売記念メディアショーケース」を開催。初カムバックへの思いと目標を語った。初のカムバックにYUNAHは「デビュー後、初めてカムバックをするだけにデビューのときのように非常に緊張しています」と心境を告白。IROHAも「ドキドキしています」と共感した。

MOKAが「今回のアルバムは、さらに多くの方に魅力を届けたいという思いで作りました。成長した姿を見せられるように頑張りました」と語ると、MINJUは「たくさん準備をしたので、早くすべてをお見せしたいです。歌とパフォーマンスが良いですし、『Magnetic』とは違う姿を見せられると思います」と期待を高めた。また、WONHEEはデビュー曲「Magnetic」の大ヒットを受け「実感できないほどの大ヒットをしましたので、プレッシャーになりました」と率直な思いを吐露しつつ、「MINJUが『MUSIC BANK』(KBS)のMCを務めているので、1位を獲得して、MINJUからトロフィーを受け取れたらと思います」と目標を掲げた。ショーケースでは、タイトル曲「Cherish (My Love)」、収録曲「IYKYK (If You Know You Know)」えを披露。IROHAは「それぞれ違う雰囲気の楽曲ですので、どう表現すればいいか悩みました」と試行錯誤を重ねた制作過程を明かした。同グループは、ENHYPENの所属レーベルであるBELIFT LABが手がける初めてのガールグループ。2023年6月から9月にABEMAなどで放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて誕生し、24年3月に1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビュー。YUNAH、MINJU、WONHEEと日本人メンバーのMOKA、IROHAの5人で構成される。2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』は、韓国では21日、日本では22日に発売される。配信リリースは、国内も21日午後6時となる。