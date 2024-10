11月17日の『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』(ポートメッセ名古屋 第1展示館)で予定されていた、フェザー級の「ビクター・コレスニックvs.武田光司」が中止となることが発表された。RIZIN公式サイトで「コレスニックは感染症を罹患し緊急手術を行った結果、全治4週間のため今大会への出場が難しいという判断に至りました。よって、ビクター・コレスニック vs. 武田光司の試合は中止となります」と報告された。

中止を受けて、武田は自身のSNSで「試合が中止になりました コレスニック選手お大事になさってください」と投稿した。●11月17日『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』対戦カード会場:ポートメッセ名古屋 第1展示館・フェザー級ヴガール・ケラモフ vs. 摩嶋一整・バンタム級昇侍 vs. 芦澤竜誠・スーパーアトム級浜崎朱加 vs. シン・ユリ・ライトヘビー級イゴール・タナベ vs. マルコス・ヨシオ・ソウザ・フライ級伊藤裕樹 vs. イ・ジョンヒョン・フライ級柴田“MONKEY”有哉 vs. ヒロヤ・フライ級村元友太郎 vs. トニー・ララミー・フライ級北方大地 vs. アリベク・ガジャマトフ・バンタム級アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. 山本聖悟・ヘビー級スダリオ剛 vs. 加藤久輝・バンタム級白河ダーク陸斗 vs. マゲラム・ガサンザデ・ライト級キム・ギョンピョ vs. 倉本大悟・フェザー級鈴木博昭 vs. 秋元強真・OPENING FIGHT バンタム級窪田泰斗 vs. 日比野“エビ中”純也・OPENING FIGHT ヘビー級稲田将 vs. ステファン“スマッシュ”・OPENING FIGHT フェザー級TATSUMI vs. 平松翔・OPENING FIGHT 55キロ級キックルールとしぞう vs. JIN