ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¾ðÀª¡áÅì³¤¡Ê£´¡Ë¡Ú£²£´½°±¡Áª¡Û
¡¡¢¦°¦ÃÎ£·¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
ÆüÌî¼ÓÎ¤°¡£³£¶¡ù²ñ¼ÒÌò°÷¡¡¡¡¹ñ¿·¡¡
ÎëÌÚ¡¡½ß»Ê£¶£¶¡¡¸µÁíÌ³Áê¡¡¡¡¼«Á°¡Ê£¶¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
ÎëÌÚ¡¡¹°°ì£´£¹¡¡ÅÞÃÏ¶è°Ñ°÷¡¡¶¦¿·¡¡
¡¡¢¦°¦ÃÎ£¸¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
È¼Ìî¡¡¡¡Ë£¶£³¡ù¸µ¹ñ¸òÉûÂç¿ÃÎ©Á°¡Ê£¶¡Ë
¸ÅÀî¡¡Âç¶Ç£³£µ¡¡ÅÞÃÏ¶è°Ñ°÷Ä¹¶¦¿·¡¡
°ËÆ£¡¡ÃéÉ§£¶£°¡ùÉü¶½Áê¡¡¡¡¡¡¼«Á°¡Ê£µ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¡¡¢¦°¦ÃÎ£¹¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
°ËÆ£¡¡·Ã»Ò£·£±¡¡¸µÄÅÅç»ÔµÄ¡¡¶¦¿·¡¡
Ä¹ºä¡¡¹¯Àµ£¶£·¡ù¸µ·Ð»ºÉûÂç¿Ã¼«Á°¡Ê£´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
²¬ËÜ¡¡½¼¸ù£µ£³¡ù¸µ¸üÏ«À¯Ì³´±Î©¸µ¡Ê£µ¡Ë
¡¡¢¦°¦ÃÎ£±£°¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
¿ùËÜ¡¡ÏÂÌ¦£¶£´¡ù¸µ¶ä¹Ô°÷¡¡¡¡°ÝÁ°¡Ê£´¡Ë
¼ã»³¡¡¿µ»Ê£µ£±¡ù¸µµÄ°÷Èë½ñ¡¡¼«¿·¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
Æ£¸¶¡¡µ¬¿¿£´£¶¡ùÊÛ¸î»Î¡¡¡¡¡¡Î©¿·¡¡
¡¡¢¦°¦ÃÎ£±£±¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
È¬ÌÚ¡¡Å¯Ìé£·£·¡¡´Ä¶ÉûÂç¿Ã¡¡¼«Á°¡Ê£´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
Ã°Ìî¤ß¤É¤ê£µ£±¡ù¸µÌ±Êü¥¢¥Ê¡¡¹ñ¿·¡¡
¿¢ÅÄ¡¡ÏÂÃË£·£µ¡¡ÅÞ¸©Ì¾ÍÀÌò°÷¶¦¿·¡¡
¡¡¢¦°¦ÃÎ£±£²¶è¡Ê£´¿Í¡Ë
´Ø¡¡¡¡µ×°ì£·£³¡¡¸µ²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¶¦¿·¡¡
½ÅÆÁ¡¡ÏÂÉ§£µ£³¡ùÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¡Î©Á°¡Ê£´¡Ë
ÃæÀî¡¡ÇîÅÐ£´£¶¡ù¸µµÄ°÷Èë½ñ¡¡°Ý¿·¡¡
ÀÄ»³¡¡¼þÊ¿£´£·¡¡¸µÊ¸²ÊÉûÂç¿Ã¼«Á°¡Ê£´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¡¡¢¦°¦ÃÎ£±£³¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
ÂçÀ¾¡¡·ò²ð£µ£³¡ù¸µÅÞÀ¯Ä´ÂåÍýÎ©Á°¡Ê£µ¡Ë
µíÅÄ¡¡À¶Çî£¶£¶¡¡¸µ´¢Ã«»ÔµÄ¡¡¶¦¿·¡¡
ÀÐ°æ¡¡¡¡Âó£µ£¹¡ù·Ð»ºÀ¯Ì³´±¡¡¼«Á°¡Ê£±¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¡¡¢¦°¦ÃÎ£±£´¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
ÀõÈø¡¡ÂçÊå£µ£´¡¡ºî²È¡¡¡¡¡¡¡¡¶¦¿·¡¡
º£»Þ½¡°ìÏº£´£°¡ùÊ¸²ÊÉûÂç¿Ã¡¡¼«Á°¡Ê£´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
ÂçÖÖ¡¡Íý·Ã£´£·¡ù¸µ¸©µÄ¡¡¡¡¡¡Î©¿·¡¡
¡¡¢¦°¦ÃÎ£±£µ¶è¡Ê£µ¿Í¡Ë
´Ø¡¡·ò°ìÏº£´£¶¡ù¸µ£Î£È£Ëµ¼Ô°Ý¸µ¡Ê£±¡Ë
º¬ËÜ¡¡¹¬Åµ£µ£¹¡¡¸µ¹ñ¸òÀ¯Ì³´±¼«Á°¡Ê£´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¾®»³¡¡ÀéÈÁ£´£¹¡ù¸µÀî¸ý»ÔµÄ¡¡Î©¿·¡¡
ÄÔ¡¡¡¡¡¡·Ã£·£¶¡ùÊÛ¸î»Î¡¡¡¡¡¡¤ì¸µ¡Ê£²¡Ë
¹âÌÚ¡¡¡¡ÈË£·£´¡¡¸µ¶µ°÷¡¡¡¡¡¡¶¦¿·¡¡
¡¡¢¦°¦ÃÎ£±£¶¶è¡Ê£´¿Í¡Ë
Ê¡ÅÄ¡¡¡¡Å°£´£²¡ù°å»Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñ¿·¡¡
¾¾ºê¡¡¾Ê»°£·£¸¡¡¸µÅÞÃÏ¶è°ÑÄ¹¶¦¿·¡¡
¾¾ÅÄ¡¡¡¡¸ù£µ£¶¡ù¸µµÄ°÷Èë½ñ¡¡Î©¸µ¡Ê£±¡Ë
¸¤»ô¡¡ÌÀ²Â£µ£²¡¡¸µ¸©µÄ¡¡¡¡¡¡¸ø¿·¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¼«¡Ë
¡¡¡þÎ©¸õÊä¼Ô°ìÍ÷¤Î¸«Êý
¡¡¸õÊä¼Ô¤Î»áÌ¾¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½ÐÌ¾¤Ç·É¾ÎÎ¬¡£
¡¡Ç¯Îð¤ÏÅê³«É¼Æü¸½ºß¤ÎËþÇ¯Îð¡£¸ª½ñ¤Î¡Ö¸µ¡×¤ÏÁ°¿¦¤ò´Þ¤à¡£´Ý¤«¤Ã¤³¤ÏÅöÁª²ó¿ô¡£
¡¡ÊÂ¤Ó¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¡£Áªµó¶èÌ¾¤ËÂ³¤¯´Ý¤«¤Ã¤³¤Ï¸õÊä¼Ô¿ô¡£¸õÊä¼ÔÌ¾¤Î¸å¤ËÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¡¢ÅÞÇÉ¡¢Á°¿¦¡¦¸µ¿¦¡¦¿·¿Í¤ÎÊÌ¡£¡Ö¿ä¡×¤Ï¿äÁ¦¤Ç¡¢´Ý¤«¤Ã¤³¤Ï¿äÁ¦À¯ÅÞ¡£¡ù¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤È¤Î½ÅÊ£¡£
¡¡¼«¡á¼«Ì±ÅÞ¡¢Î©¡áÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢°Ý¡áÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸ø¡á¸øÌÀÅÞ¡¢¶¦¡á¶¦»ºÅÞ¡¢¹ñ¡á¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¤ì¡á¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢¼Ò¡á¼ÒÌ±ÅÞ¡¢»²¡á»²À¯ÅÞ¡¢¤ß¡á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡¢½ô¡á½ôÇÉ¡¢Ìµ¡áÌµ½êÂ°¡£¡¡