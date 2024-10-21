　◇６区で渡辺・勝俣伯仲＝静岡

　１区は自民総裁選出馬で知名度を上げた前外相上川が優勢。

　立民元職高橋が懸命に追うが、連合の支援を得られず苦しい。２区は自民前職井林が立民新人鈴木らを引き離す。３区は立民前職小山が一歩リードし、自民新人山本、女性問題で自民を離党した無所属元職宮沢らが巻き返しを図る。前職２人の一騎打ちとなる４区は自民深沢がわずかに先行し、国民田中が猛追する。

　５区は旧民主党政権で要職を歴任し、無所属を経て自民に移った前職細野が独走。６区は立民前職渡辺と自民前職勝俣がデッドヒートを繰り広げる。７区は自民前職城内が安定。派閥裏金事件を受けて引退を表明した旧安倍派幹部の地元だった８区は立民前職源馬が頭一つ抜け出した。自民が９月に擁立した新人稲葉が激しく追う。

　▽静岡１区（５人）

高橋　美穂５９☆行政書士　　立元（１）

山下　洸棋３３☆元議員秘書　維新　

鈴木　節子６９　元県議　　　共新　

上川　陽子７１☆元外相　　　自前（７）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

鈴木　惇弘８２　元薬局経営　無新　

　▽静岡２区（３人）

井林　辰憲４８☆内閣府副大臣自前（４）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

提坂　大介４８　元島田市議　参新　

鈴木　岳幸５１☆元藤枝市議　立新　

　▽静岡３区（５人）

山本　裕三４１☆元市会議長　自新　

　　　　　　　　　　　　　推（公）

杉村　義夫６５　政治団体代表無新　

釜下由佳子４３☆元手芸講師　維新　

宮沢　博行４９　元防衛副大臣無元（４）

小山　展弘４８☆党県副代表　立前（３）

　▽静岡４区（２人）

深沢　陽一４８☆外務政務官　自前（２）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

田中　　健４７☆党政調副会長国前（１）

　▽静岡５区（３人）

下山　一美７１　元三島市議　共新　

外山　和之６１☆元教員　　　立新　

細野　豪志５３☆元環境相　　自前（８）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

　▽静岡６区（３人）

冨谷　皐介５５☆団体代表　　れ新　

勝俣　孝明４８☆元農水副大臣自前（４）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

渡辺　　周６２☆元防衛副大臣立前（９）

　▽静岡７区（３人）

日吉　雄太５６☆公認会計士　立元（１）

城内　　実５９☆経済安保相　自前（６）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

吉川奈緒子６４　元酪農協職員共新　

　▽静岡８区（５人）

源馬謙太郎５１☆党国際局長　立前（２）

寺嶋　瑞仁３１☆元会社役員　維新　

稲葉　大輔５０☆元浜松市議　自新　

平賀　高成７０　元県議　　　共元（１）

加藤　順久７８　学習塾塾長　無新　

　◇立候補者一覧の見方

　候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

　並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

　自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。　