◇６区で渡辺・勝俣伯仲＝静岡

１区は自民総裁選出馬で知名度を上げた前外相上川が優勢。

立民元職高橋が懸命に追うが、連合の支援を得られず苦しい。２区は自民前職井林が立民新人鈴木らを引き離す。３区は立民前職小山が一歩リードし、自民新人山本、女性問題で自民を離党した無所属元職宮沢らが巻き返しを図る。前職２人の一騎打ちとなる４区は自民深沢がわずかに先行し、国民田中が猛追する。

５区は旧民主党政権で要職を歴任し、無所属を経て自民に移った前職細野が独走。６区は立民前職渡辺と自民前職勝俣がデッドヒートを繰り広げる。７区は自民前職城内が安定。派閥裏金事件を受けて引退を表明した旧安倍派幹部の地元だった８区は立民前職源馬が頭一つ抜け出した。自民が９月に擁立した新人稲葉が激しく追う。

▽静岡１区（５人）

高橋 美穂５９☆行政書士 立元（１）

山下 洸棋３３☆元議員秘書 維新

鈴木 節子６９ 元県議 共新

上川 陽子７１☆元外相 自前（７）

推（公）

鈴木 惇弘８２ 元薬局経営 無新

▽静岡２区（３人）

井林 辰憲４８☆内閣府副大臣自前（４）

推（公）

提坂 大介４８ 元島田市議 参新

鈴木 岳幸５１☆元藤枝市議 立新

▽静岡３区（５人）

山本 裕三４１☆元市会議長 自新

推（公）

杉村 義夫６５ 政治団体代表無新

釜下由佳子４３☆元手芸講師 維新

宮沢 博行４９ 元防衛副大臣無元（４）

小山 展弘４８☆党県副代表 立前（３）

▽静岡４区（２人）

深沢 陽一４８☆外務政務官 自前（２）

推（公）

田中 健４７☆党政調副会長国前（１）

▽静岡５区（３人）

下山 一美７１ 元三島市議 共新

外山 和之６１☆元教員 立新

細野 豪志５３☆元環境相 自前（８）

推（公）

▽静岡６区（３人）

冨谷 皐介５５☆団体代表 れ新

勝俣 孝明４８☆元農水副大臣自前（４）

推（公）

渡辺 周６２☆元防衛副大臣立前（９）

▽静岡７区（３人）

日吉 雄太５６☆公認会計士 立元（１）

城内 実５９☆経済安保相 自前（６）

推（公）

吉川奈緒子６４ 元酪農協職員共新

▽静岡８区（５人）

源馬謙太郎５１☆党国際局長 立前（２）

寺嶋 瑞仁３１☆元会社役員 維新

稲葉 大輔５０☆元浜松市議 自新

平賀 高成７０ 元県議 共元（１）

加藤 順久７８ 学習塾塾長 無新

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。