◇１区、河村を自・立追う＝愛知

１区は前名古屋市長で知名度に勝る諸派元職河村がやや先行。

自民前職熊田、立民前職吉田が追い上げる。２区は１０期連続当選を目指す国民前職古川が優勢。

３区は立民前職近藤が堅調。４区は立民前職牧と自民前職工藤が競る。５区は立民新人西川と自民前職神田がしのぎを削る。

６区は自民前職丹羽が安定している。７区は「政治とカネ」の問題で総務相を辞任した自民前職鈴木と国民新人日野が激しく競る。８区は自民前職伊藤と立民前職伴野、９区は自民前職長坂と立民元職岡本が横一線だ。１０区は江崎鉄磨元沖縄・北方担当相の後を継いだ自民新人若山、立民新人藤原、維新前職杉本の三つどもえの戦い。

１１区は自民前職八木がやや先行し、国民新人丹野が追走する。１２区は立民前職重徳が優勢。１３区は立民前職大西が自民前職石井をわずかにリードしている。１４区は自民前職今枝が優位に選挙戦を進め、１５区は自民前職根本を立民新人小山、維新元職関が激しく追う。１６区は公明新人犬飼と立民元職松田が互角の戦い。

▽愛知１区（４人）

山本 耕一４７☆元教員 維新

河村たかし７５ 元名古屋市長諸元（５）

熊田 裕通６０☆元総務副大臣自前（４）

推（公）

吉田 統彦４９☆医師 立前（３）

▽愛知２区（４人）

酒井健太朗３８ 党地区委員 共新

室園 幸志４９☆元航空会社員維新

古川 元久５８☆元国家戦略相国前（９）

中川 貴元５７☆元総務政務官自前（１）

推（公）

▽愛知３区（５人）

水野 良彦５０☆元内閣府職員自新

推（公）

皆川 雅一４３☆元党県職員 維新

杉本 純子４７ 自営業 参新

大橋 享５９ 学習塾経営 諸新

近藤 昭一６６☆元環境副大臣立前（９）

▽愛知４区（５人）

麻生 知沙４７ アナウンサー諸新

牧 義夫６６☆元厚労副大臣立前（７）

工藤 彰三５９☆内閣府副大臣自前（４）

推（公）

中田 千代５７☆会社役員 維新

高橋 祐介４６ 元名古屋市議共新

▽愛知５区（５人）

岬 麻紀５５☆元フリーアナ維前（１）

江上 博之６９ 元名古屋市議共新

西川 厚志５５☆元県議 立新

神田 憲次６１ 元財務副大臣自前（４）

田中 克和４０ 元市長秘書 諸新

▽愛知６区（４人）

大西 雅人２９☆党県政策委長社新

原田 学７４ 元瀬戸市議 共新

丹羽 秀樹５１☆元文科副大臣自前（６）

推（公）

前田 雄吉６４ 会社役員 無元（３）

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