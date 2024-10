<初音ミク「マジカルミライ 2024」>が、10月14日(月・祝)に大盛況で終了した。そのTOKYO会場最終日・夜公演のライブ全編を完全収録した、初音ミク『マジカルミライ 2024』Blu-ray&DVDが2025年2月26日(水)に発売となる。イベント開催12年目となる今回は「ファンファントリップ」をテーマに掲げて実施。8月17日(土)〜8月18日(日)に「マジカルミライ」初となる福岡サンパレスと福岡国際会議場(FUKUOKA会場)、8月30日(金)〜9月1日(日)に幕張メッセ(TOKYO会場)、10月12日(土)〜10月14日(月・祝)にインテックス大阪(OSAKA会場)で開催された。

【セットリスト】

<初音ミク「マジカルミライ 2024」 in TOKYO>

Setlist[9月1日(日) 夜公演]

01.ブリキノダンス / 日向電工 feat. 初音ミク

02.混沌ブギ / jon-YAKITORY feat. 初音ミク

03.愛の詩 / LamazeP feat. 初音ミク

04.HERO / Ayase feat. 初音ミク

05.SUPERHERO / めろくる feat. 鏡音レン

06.Call!! / 沫尾 feat. KAITO

07.TYQOON / Sohbana feat. MEIKO

08.REALITY / マイナス(ワンダフル☆オポチュニティ!)feat. MEIKO・KAITO

09.新人類 / まらしぃ×じん feat. 鏡音リン

10.流星のパルス / *Luna feat. 鏡音レン

11.踊 / Giga×TeddyLoid×DECO*27 feat. 鏡音リン・鏡音レン

12.lost and found / ashcolor feat. 巡音ルカ

13.letter song / doriko feat. 初音ミク

14.陽だまりのセツナ / 赤乃わい feat. 初音ミク・巡音ルカ

15.すろぉもぉしょん / ピノキオピー feat. 初音ミク

16.快晴 / Orangestar feat. 初音ミク

17.僕が夢を捨てて大人になるまで / 傘村トータ feat. 初音ミク

18.Satisfaction / livetune feat. 初音ミク

19.グリーンライツ・セレナーデ / Omoi feat. 初音ミク

20.ノヴァ / *Luna feat. 初音ミク

21.初めての恋が終わる時 / ryo (supercell) feat. 初音ミク

22.アンテナ39 / 柊マグネタイト feat. 初音ミク

23.ボルテッカー / DECO*27 feat. 初音ミク

24.Hand in Hand / livetune feat. 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・巡音ルカ・MEIKO・KAITO



BONUS MOVIE

初音ミク「マジカルミライ 2025」開催告知映像(in OSAKA)

リリース情報

初音ミク『マジカルミライ 2024』





[Blu-ray]

■初音ミク「マジカルミライ 2024」(Blu-ray限定盤)

価格:¥10,450(税抜価格 ¥9,500) 品番 / VTZL-247

■初音ミク「マジカルミライ 2024」(Blu-ray通常盤)

価格:¥6,930(税抜価格 ¥6,300)品番 /VTXL-56

[DVD]

■初音ミク「マジカルミライ 2024」(DVD限定盤)

価格:¥9,350(税抜価格 ¥8,500)品番 / VTZL-248

※Blu-ray・DVD共にリージョンはリージョンオールです。

<限定盤 特典内容>

・豪華ケース仕様

・初音ミクチェキ風フォトカード ※通常盤にも封入

・スペシャルブック(内容は後日発表)

・大ボリューム映像特典ディスク

[大ボリューム映像特典ディスク内容]

・ライブ&メイキング映像

・企画展ダイジェスト

・FUKUOKAダイジェスト

内容:企画展会場の映像を中心に、FUKUOKA展開の様子をまとめたダイジェスト映像を収録

・「マジカルミライ 2024」DAILY SONGS

内容:TOKYO会場最終日・夜公演で演奏されなかった楽曲のライブ映像を特別収録

【収録楽曲】

01.すきなことだけでいいです / ピノキオピー feat. 初音ミク

02.フューチャー・イヴ / sasakure.UK feat. 初音ミク

03.Calc. / ジミーサムP feat. 初音ミク

04.命に嫌われている。 / カンザキイオリ feat. 初音ミク

05.テオ / Omoi feat. 初音ミク

06.ブレス・ユア・ブレス / 和田たけあき feat. 初音ミク

07.アンハッピーリフレイン(in FUKUOKA) / wowaka feat. 初音ミク

08.サイハテ(in OSAKA) / 小林オニキス feat. 初音ミク

「Focus on Singers」ライブ映像

内容:初音ミクをはじめ、出演バーチャルシンガーのみにフォーカスを当てたアングルでのライブ映像を特別収録

【収録楽曲】

01.アンテナ39 / 柊マグネタイト feat. 初音ミク

02.SUPERHERO / めろくる feat. 鏡音レン

03.新人類 / まらしぃ×じん feat. 鏡音リン

04.流星のパルス / *Luna feat. 鏡音レン

05.lost and found / ashcolor feat. 巡音ルカ

06.TYQOON / Sohbana feat. MEIKO

07.Call!! / 沫尾 feat. KAITO

08.Hand in Hand / livetune feat. 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・巡音ルカ・MEIKO・KAITO

※DAILY SONGS・Focus on Singersのみ5.1ch・日本語字幕対応

※Blu-ray限定盤にはBlu-ray、DVD限定盤にはDVDの映像特典ディスクが付属します。

Blu-ray&DVDに収録となる9月1日(日)のTOKYO会場最終日・夜公演のライブは、テーマである「ファンファントリップ」を表したような、飛行機や船が行き交う中でバーチャルシンガーたちが順番に紹介されるカラフルでポップなオープニング映像で幕を開けた。会場全体がいまかいまかと待ち侘びる中、登場した初音ミクが最初に披露した楽曲は、マジカルミライ初披露となる「ブリキノダンス」。まさかの選曲で会場にはどよめきと歓声が広がった。今年のマジカルミライではライブ初披露となる「混沌ブギ」などの人気楽曲から「HERO」や「グリーンライツ・セレナーデ」といったマジカルミライの過去テーマソングまで幅広い楽曲が披露され、新旧織り交ぜたセットリストが観客を魅了した。また、「マジカルミライ 2024楽曲コンテスト」で見事グランプリに輝いた「SUPERHERO(鏡音レン)」や、スタイリッシュな映像で会場を沸かせた「Call!!(KAITO)」をはじめ、「新人類(鏡音リン)」「TYQOON(MEIKO)」「lost and found(巡音ルカ)」といった初音ミク以外のバーチャルシンガーのソロ楽曲もそれぞれマジカルミライで初披露された。さらに、鏡音リン・鏡音レンによる「踊」やMEIKO・KAITOによる「REALITY」、初音ミク・巡音ルカによる「陽だまりのセツナ」といったペア歌唱の楽曲も披露され、会場はバーチャルシンガーたちの歌声に時に激しく応え、時に静かに耳を傾けながら一体となって盛り上がった。そして、ライブ本編の最後には今年のテーマソングである「アンテナ39」が披露された。パステルカラーが可愛らしい今年のメインビジュアル衣装に身を包んだ初音ミクが柊マグネタイトのキャッチーな楽曲に合わせて踊る姿に会場も一緒になって大盛り上がり。大歓声の中でライブ本編は閉幕を迎えた。さらに、アンコールではポケモン×初音ミクのコラボで大きな話題を呼んだポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGEから「ボルテッカー」が初披露された。夢のコラボから生まれた楽曲に会場のボルテージは再び最高潮となり、続くラストナンバーは「Hand in Hand」。マジカルミライでは定番にもなっている楽曲だが、今年は2番からなんと初音ミク以外のバーチャルシンガーも順にステージ上に登場し6人が一緒に歌うサプライズがなされ、会場からは大きな歓声が上がった。最後には会場とステージが一つになり、大喝采と感動の中で今年のマジカルミライは幕を閉じた。また、千秋楽となる10月14日(月)のOSAKAライブの最終公演では終演の余韻に包まれる中、突如、メインビジュアル衣装の初音ミクが再び登場し「マジカルミライ 2025」の開催決定が発表され、初となるSENDAIでの開催に会場は再び大歓声に包まれた。2025年は8月にSENDAI・OSAKA・TOKYOの3会場で開催、詳細は決定次第発表となる。TOKYO公演(最終日/夜公演)の全編を完全収録した、初音ミク『マジカルミライ 2024』Blu-ray&DVDは2025年2月26日(水)に発売となる。通常盤・限定盤の本編ディスクには、TOKYO最終日夜公演のライブ全編を完全収録。そして限定盤の特典ディスクには、TOKYO最終日・夜公演で演奏されていない楽曲や、バーチャルシンガーのみをカメラでフォーカスしたライブ映像「Focus on Singers」を特別収録予定と、大ボリュームの内容となっている。パッケージビジュアルにはイラストレーターたま氏の描いたイベントメインビジュアルを使用。限定盤パッケージは、「ファンファントリップ」のテーマにぴったりの特殊加工をあしらった豪華ケース仕様となっている。封入特典の【初音ミクチェキ風フォトカード】のデザインも解禁となった。現在、TOKYO MXとAmazon.co.jpにて豪華特典がもらえる早期予約キャンペーンも実施中。11月30日(土)23:59までにBlu-ray&DVDオフィシャルサイトのTOKYO MX特設サイト・Amazon.co.jpのリンクから初音ミク「マジカルミライ 2024」Blu-ray・DVD(Blu-ray限定盤/DVD限定盤)を予約すれば、【「マジカルミライ 2024」ライブ音源CD(テーマソング「アンテナ39」含む全7曲収録)】と【バーチャルシンガー&バンドメンバーの集合写真ポストカード(SONOCAシリアル付き)】がプレゼント。さらにTOKYO MX特設サイトからご予約いただいた方限定で、商品と【バーチャルシンガーチェキ風オフショットフォトカード】が「マジカルミライ 2024」専用梱包箱に入れて届けられる。今回、この豪華特典のデザインも解禁となった。【バーチャルシンガー&バンドメンバーの集合写真ポストカード(SONOCAシリアル付き)】は、ライブ後に楽屋前でバーチャルシンガー6人とバンドメンバー5人が集まって撮った集合写真風のポストカードとなっている。また、TOKYO MX特設サイト予約限定の【バーチャルシンガー チェキ風オフショットフォトカード】は、「マジカルミライ 2024」企画展入り口でバーチャルシンガー6人が一緒に自撮りしたオフショット風のカードだ。いずれも今年だけの特別なデザインとなっている。