「シンピュルテ」で大ヒットした“マルチオイル”はもう試した？全国のCosme Kitchenで買えるようになったよ

日本生まれのビューティーケアブランド「 SINN PURETÉ(シンピュルテ) 」が、Cosme Kitchenにて全国展開をスタート。人気のマルチオイルやマインドフルフレグランスが、Cosme Kitchenの店舗とオンラインストアにて購入できますよ。SINN PURETÉのアイテムが気になっていたという方は、ぜひ近くのお店をチェックしてみてはいかが?「SINN PURETÉ」が全国のCosme Kitchenに登場

“MINDFUL BEAUTY”をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した「SINN PURETÉ」。香りを用いた“スイッチング美容”として、心まで働きかける一歩進んだビューティールーティーンを提案するブランドです。中でも、ボディ&ルームフレグランスの「マインドフレグランス」や、ヘア&ボディオイルの「トゥーグッド マルチベネフィットオイル」は、発売されるやいなや大きな話題となった大人気アイテム。このたび全国各地に店舗を構えるCosme Kitchenにてゲットできるようになり、再び注目を浴びそうです…!「マインドフレグランス」でQOLをアップさせちゃお「マインドフレグランス ノンアルコール」(税込3980円/100mL)は、頭や心をリセットし、感性に働きかけるフレグランス。空間やファブリックにシュッと吹きかけたり、身体に纏ったりすることで、気持ちを簡単に切り替えることができるといいます。香りは、気分によって使い分けするのもおすすめな全3種類です。『Purification of Mind(心の浄化)』のコンセプトは、美しい大自然の中にいるような、非日常体験。頭や心をリセットし、本来の美しさを引き出してくれるというから、その日の出来事をゆっくりと振り返る、眠りにつくまでの時間にぴったりかもしれません。『Stillness and Energy(静けさとエナジー)』は、深い沈黙とどんな状態でも変わらずに存在し続ける、強い意志を表現した香り。朝に嗅ぐと、リフレッシュしてスイッチONへ、夜に嗅ぐと、心を落ち着かせてスイッチOFFへ導いてくれるそうですよ。『Passionate Awakening(情熱的な目覚め)』は、どんなときでもパワーを与え、前向きな自分へ導いてくれるのだとか。お仕事や勉強前に、香りと共に大きく深呼吸すれば、「今日も頑張ろう」という気持ちにさせてくれるはずです。大ヒットした「マルチオイル」も見逃せないヘア&ボディオイルの、「トゥーグッド マルチベネフィットオイル」(税込3850円/50mL)も要チェック。スタイリストを中心に人気が爆発し、6000店舗超の美容室でも展開されている大ヒットアイテムです。人気の秘訣は、香り・テクスチャー・保湿・束感のすべてを叶える、理想的なバランスを追求しているところ。例えば、ドライヤー前の濡れた髪にアウトバスオイルとして使えば、自然な潤いあふれるツヤ髪に導き、膝や肘などの乾燥が気になる部分にさっと伸ばせば、すっと馴染んで柔らかな肌を目指せるといいます。マインドフル フレグランスと同じく、『Purification of Mind(心の浄化)』『Stillness and Energy(静けさとエナジー)』『Passionate Awakening(情熱的な目覚め)』の3種類の香りがラインナップ。日常のさまざまなシーンで、気分や目的によって使い分けてみてくださいね。心地よい香りに癒されよ心を浄化させてくれるような香りが魅力の、「SINN PURETÉ」のマインドフルフレグランスとマルチオイル。Cosme Kitchenで手に入るようになったこの機会に、ぜひ試してみてくださいね。Cosme Kitchen Webstorehttps://www.cosmekitchen-webstore.jp/Cosme Kitchen 店舗一覧https://www.cosmekitchen-webstore.jp/※SINN PURETÉの取り扱いは、一部店舗を除きます。参照元:株式会社JIMOS プレスリリース