【SEVENTEEN】史上最多＜400枚以上の写真＞や衣装が展示！写真展の見どころをCHECK

今年3月に韓国で開催された「SEVENTEEN EXHIBITION 'FOLLOW FELLOW' 」が日本に上陸!しかも一部を除き、ほとんどが今回の日本の展示会でしか見られない写真やコンテンツでの構成となっています。史上最多400枚以上の写真や衣装で構成される「[HYBE INSIGHT] SEVENTEEN EXHIBITION 'FOLLOW FELLOW' IN JAPAN」の見どころをご紹介。見たら行きたくなること間違いなし、CARATは必見です。

HYBEが展開する展示ブランド「HYBE INSIGHT(ハイブ インサイト)」によるSEVENTEENの写真展「[HYBE INSIGHT] SEVENTEEN EXHIBITION 'FOLLOW FELLOW' IN JAPAN」が10月18日から11月24日まで、YOKOHAMA COAST LEDTOKYO YOKOHAMA STUDIOで開催中!

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

今回の写真展では、2023年に開催された日本でのドームツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」や、今年5月に開催されたスタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」に向けた準備過程からステージの様子を衣装や写真展示とともに体感することができます。

本番までの準備過程では、HYBEの練習室での練習風景から見ることができ、舞台裏の骨組みを抜けて、「Super(손오공)」で登場するメンバーを大画面で見るときには、あのときの感動がよみがえります。

さらに、今回展示されている写真の数は、SEVENTEENの写真展で史上最多となる400点以上。

すべてのエリアでの写真撮影が可能で、今回限定のオリジナルグッズもあるので、CARAT(SEVENTEENのファンダム名)は必ずチェックしてくださいね。

今回は、これを見たら行きたくなる!各展示エリアのポイントをご紹介します。

Topic 「HYBE INSIGHT(ハイブ インサイト)」って?

「WE BELIEVE IN MUSIC」というHYBEのミッションのもと、「音楽で感動を与え、善良な影響力を分け合って人生の変化を作っていく」という企業理念が反映されたHYBEの展示ブランドです。