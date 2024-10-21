◇３区で武藤優勢＝岐阜

１区は自民前職野田が共産新人山越を相手に盤石の展開。

２区は自民前職棚橋が組織固めを徹底し、共産新人三尾、無所属新人伊藤を突き放す。３区は経済産業相として初入閣した自民前職武藤が安定した戦い。国民新人仙田、れいわ元職阪口はそれぞれ、街頭演説などを通じて政権批判票の取り込みに懸命だ。

４区は立民元職今井と自民前職金子が一騎打ちで競り合う。今井は党幹部らの支援を受け、無党派層への浸透を図る。自民県連は最重要選挙区に位置付け、県議などがフル稼働。党本部からも幹部が連日応援に入る。５区は自民前職古屋と立民新人真野が接戦。古屋は地盤を固めつつ、無党派層にも狙いを定める。真野は野党支持層への働き掛けに注力。維新元職山田が２人を追う。

▽岐阜１区（２人）

山越 徹５４ 元会社員 共新

野田 聖子６４☆元総務相 自前（１０）

推（公）

▽岐阜２区（３人）

棚橋 泰文６１☆元防災相 自前（９）

推（公）

三尾 圭司４８ 元会社員 共新

伊藤あゆみ５３ 会社員 無新

▽岐阜３区（３人）

阪口 直人６１☆元議員秘書 れ元（２）

仙田 晃宏４２☆元会社員 国新

武藤 容治６９☆経産相 自前（５）

推（公）

▽岐阜４区（２人）

今井 雅人６２☆党県代表 立元（４）

金子 俊平４６☆元財務政務官自前（２）

推（公）

▽岐阜５区（３人）

真野 哲６３☆会社役員 立新

古屋 圭司７１☆元拉致相 自前（１１）

推（公）

山田 良司６４☆元下呂市長 維元（１）

◇２区で川崎・下野譲らず＝三重

１区は当選９回のベテラン自民前職田村が盤石で、立民新人福森と共産新人出口は厳しい。２区は自民前職川崎と立民新人下野が互角の戦い。川崎は父から受け継いだ強固な地盤が強み。下野は引退する中川正春元文部科学相の後継で、立民支持層に加え無党派層への浸透を図る。３区は立民前職岡田が安定している。自民前職石原は自民・公明票固めに懸命。４区は自民前職鈴木と立民新人青沼、共産新人中川の争い。鈴木が県知事時代に培った知名度を生かし優位に立つ。

▽三重１区（３人）

出口 洋介３５ 党県書記長 共新

田村 憲久５９☆元厚労相 自前（９）

推（公）

福森和歌子５４☆元会社員 立新

▽三重２区（４人）

山本 里香６６ 元県議 共新

下野 幸助４７☆元県議 立新

川崎 秀人４２☆元議員秘書 自前（１）

推（公）

森口あゆみ５９☆団体役員 維新

▽三重３区（３人）

石原 正敬５２☆元菰野町長 自前（１）

推（公）

伊藤 昌志５４☆元四日市市議維新

岡田 克也７１ 元党幹事長 立前（１１）

▽三重４区（３人）

中川 民英５７ 元津市議 共新

青沼陽一郎５６☆作家 立新

鈴木 英敬５０ 元内閣政務官自前（１）

推（公）

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。