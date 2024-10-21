　◇３区で武藤優勢＝岐阜

　１区は自民前職野田が共産新人山越を相手に盤石の展開。

　２区は自民前職棚橋が組織固めを徹底し、共産新人三尾、無所属新人伊藤を突き放す。３区は経済産業相として初入閣した自民前職武藤が安定した戦い。国民新人仙田、れいわ元職阪口はそれぞれ、街頭演説などを通じて政権批判票の取り込みに懸命だ。

　４区は立民元職今井と自民前職金子が一騎打ちで競り合う。今井は党幹部らの支援を受け、無党派層への浸透を図る。自民県連は最重要選挙区に位置付け、県議などがフル稼働。党本部からも幹部が連日応援に入る。５区は自民前職古屋と立民新人真野が接戦。古屋は地盤を固めつつ、無党派層にも狙いを定める。真野は野党支持層への働き掛けに注力。維新元職山田が２人を追う。

　▽岐阜１区（２人）

山越　　徹５４　元会社員　　共新　

野田　聖子６４☆元総務相　　自前（１０）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

　▽岐阜２区（３人）

棚橋　泰文６１☆元防災相　　自前（９）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

三尾　圭司４８　元会社員　　共新　

伊藤あゆみ５３　会社員　　　無新　

　▽岐阜３区（３人）

阪口　直人６１☆元議員秘書　れ元（２）

仙田　晃宏４２☆元会社員　　国新　

武藤　容治６９☆経産相　　　自前（５）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

　▽岐阜４区（２人）

今井　雅人６２☆党県代表　　立元（４）

金子　俊平４６☆元財務政務官自前（２）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

　▽岐阜５区（３人）

真野　　哲６３☆会社役員　　立新　

古屋　圭司７１☆元拉致相　　自前（１１）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

山田　良司６４☆元下呂市長　維元（１）

　◇２区で川崎・下野譲らず＝三重

　１区は当選９回のベテラン自民前職田村が盤石で、立民新人福森と共産新人出口は厳しい。２区は自民前職川崎と立民新人下野が互角の戦い。川崎は父から受け継いだ強固な地盤が強み。下野は引退する中川正春元文部科学相の後継で、立民支持層に加え無党派層への浸透を図る。３区は立民前職岡田が安定している。自民前職石原は自民・公明票固めに懸命。４区は自民前職鈴木と立民新人青沼、共産新人中川の争い。鈴木が県知事時代に培った知名度を生かし優位に立つ。

　　▽三重１区（３人）

出口　洋介３５　党県書記長　共新　

田村　憲久５９☆元厚労相　　自前（９）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

福森和歌子５４☆元会社員　　立新　

　▽三重２区（４人）

山本　里香６６　元県議　　　共新　

下野　幸助４７☆元県議　　　立新　

川崎　秀人４２☆元議員秘書　自前（１）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

森口あゆみ５９☆団体役員　　維新　

　▽三重３区（３人）

石原　正敬５２☆元菰野町長　自前（１）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

伊藤　昌志５４☆元四日市市議維新　

岡田　克也７１　元党幹事長　立前（１１）

　▽三重４区（３人）

中川　民英５７　元津市議　　共新　

青沼陽一郎５６☆作家　　　　立新　

鈴木　英敬５０　元内閣政務官自前（１）

　　　　　　　　　　　　　推（公）

　◇立候補者一覧の見方

　候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

　並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

　自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。　