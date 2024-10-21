都道府県別情勢＝東海（１）【２４衆院選】
◇３区で武藤優勢＝岐阜
１区は自民前職野田が共産新人山越を相手に盤石の展開。
２区は自民前職棚橋が組織固めを徹底し、共産新人三尾、無所属新人伊藤を突き放す。３区は経済産業相として初入閣した自民前職武藤が安定した戦い。国民新人仙田、れいわ元職阪口はそれぞれ、街頭演説などを通じて政権批判票の取り込みに懸命だ。
４区は立民元職今井と自民前職金子が一騎打ちで競り合う。今井は党幹部らの支援を受け、無党派層への浸透を図る。自民県連は最重要選挙区に位置付け、県議などがフル稼働。党本部からも幹部が連日応援に入る。５区は自民前職古屋と立民新人真野が接戦。古屋は地盤を固めつつ、無党派層にも狙いを定める。真野は野党支持層への働き掛けに注力。維新元職山田が２人を追う。
▽岐阜１区（２人）
山越 徹５４ 元会社員 共新
野田 聖子６４☆元総務相 自前（１０）
推（公）
▽岐阜２区（３人）
棚橋 泰文６１☆元防災相 自前（９）
推（公）
三尾 圭司４８ 元会社員 共新
伊藤あゆみ５３ 会社員 無新
▽岐阜３区（３人）
阪口 直人６１☆元議員秘書 れ元（２）
仙田 晃宏４２☆元会社員 国新
武藤 容治６９☆経産相 自前（５）
推（公）
▽岐阜４区（２人）
今井 雅人６２☆党県代表 立元（４）
金子 俊平４６☆元財務政務官自前（２）
推（公）
▽岐阜５区（３人）
真野 哲６３☆会社役員 立新
古屋 圭司７１☆元拉致相 自前（１１）
推（公）
山田 良司６４☆元下呂市長 維元（１）
◇２区で川崎・下野譲らず＝三重
１区は当選９回のベテラン自民前職田村が盤石で、立民新人福森と共産新人出口は厳しい。２区は自民前職川崎と立民新人下野が互角の戦い。川崎は父から受け継いだ強固な地盤が強み。下野は引退する中川正春元文部科学相の後継で、立民支持層に加え無党派層への浸透を図る。３区は立民前職岡田が安定している。自民前職石原は自民・公明票固めに懸命。４区は自民前職鈴木と立民新人青沼、共産新人中川の争い。鈴木が県知事時代に培った知名度を生かし優位に立つ。
▽三重１区（３人）
出口 洋介３５ 党県書記長 共新
田村 憲久５９☆元厚労相 自前（９）
推（公）
福森和歌子５４☆元会社員 立新
▽三重２区（４人）
山本 里香６６ 元県議 共新
下野 幸助４７☆元県議 立新
川崎 秀人４２☆元議員秘書 自前（１）
推（公）
森口あゆみ５９☆団体役員 維新
▽三重３区（３人）
石原 正敬５２☆元菰野町長 自前（１）
推（公）
伊藤 昌志５４☆元四日市市議維新
岡田 克也７１ 元党幹事長 立前（１１）
▽三重４区（３人）
中川 民英５７ 元津市議 共新
青沼陽一郎５６☆作家 立新
鈴木 英敬５０ 元内閣政務官自前（１）
推（公）
◇立候補者一覧の見方
候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。
並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。
自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。