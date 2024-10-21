◇２区混戦、保守票が左右＝福井

１区は自民前職稲田が先行し、立民新人波多野が追い上げる。

稲田は保守層取り込みを重視し、立候補表明が遅れた波多野は知名度向上へ街頭演説を重ねる。２区は自民派閥の裏金事件批判を強める立民新人辻、維新斉木と無所属山本の元職２人、旧安倍派「５人衆」の一人で自民非公認となった前職高木が並走する混戦。保守票の動向が左右しそうだ。

▽福井１区（５人）

西山 理恵４８ 元勝山市職員無新

金元 幸枝６６ 党県書記長 共新

波多野 翼３９☆元越前市職員立新

稲田 朋美６５ 元防衛相 自前（６）

推（公）

田中こはる３８ 派遣社員 参新

▽福井２区（５人）

小柳 茂臣７０ 元会社員 共新

山本 拓７２ 元農水副大臣無元（８）

斉木 武志５０☆元県議 維元（２）

辻 英之５４☆元大学教授 立新

高木 毅６８ 元復興相 無前（８）

◇３区、神津・井出が互角＝長野

１区は立民前職篠原と自民前職若林が横一線。篠原は「政治とカネ」の問題を重点的に訴え、政権批判票の取り込みを図る。自民派閥の裏金事件に関連して比例重複のない若林は、街頭演説や電話作戦で支持拡大を目指す。２区は立民前職下条がわずかにリードし、追う自民前職務台は組織固めに力を入れる。

３区は立民前職神津と自民前職井出が激しく競り合う。神津は直前で候補を取り下げた共産支持層への浸透に注力。井出は徹底した組織戦を展開する。４区は８選を目指す自民前職後藤が優位に立つ。共産新人武田は厳しい戦い。５区は自民前職宮下と立民新人福田が接戦。宮下は裏金事件で昨年、農林水産相を辞任した影響の払拭に懸命。福田は共産との共闘が実現せず、政権批判票の分散阻止に奔走する。

▽長野１区（３人）

若狭 清史４４☆会社役員 維新

篠原 孝７６☆元農水副大臣立前（７）

若林 健太６０ 元外務政務官自前（１）

推（公）

▽長野２区（３人）

務台 俊介６８☆元環境副大臣自前（４）

推（公）

下条 みつ６８☆元防衛政務官立前（５）

手塚 大輔４１☆党県代表 維新

▽長野３区（２人）

井出 庸生４６☆元文科副大臣自前（４）

推（公）

神津 健４７☆元ＪＩＣＡ員立前（１）

▽長野４区（２人）

後藤 茂之６８☆元経済再生相自前（７）

推（公）

武田 良介４５ 元参院議員 共新

▽長野５区（３人）

宮下 一郎６６ 元農水相 自前（６）

推（公）

福田 淳太３０☆元新聞記者 立新

後藤 荘一７１ 元飯田市議 共新

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。