Mrs. GREEN APPLE若井＆藤澤『バナナサンド』出演に、大森「いや、あなたたち本当にもう許さない（笑）！」
10月14日（月・祝）の放送では、お笑いコンビ・バナナマンとサンドウィッチマンがMCをつとめるバラエティ番組「バナナサンド」（TBSテレビ系）出演を振り返りました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
昨年のレコード大賞受賞アーティスト🏆— バナナサンド🍌🥪公式っぽくない【公式】TBS (@BananaSand_TBS) September 24, 2024 https://twitter.com/BananaSand_TBS/status/1838504066386923661?ref_src=twsrc%5Etfw
Mrs. GREEN APPLE 🍏が#バナナサンド https://twitter.com/hashtag/%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 🍌🥪
ハモリ我慢🎤初参戦🔥
🗣️レコ大より緊張する
というギター #若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw は尾崎豊の名曲
キーボード #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw は
ミセス自身の楽曲『青と夏』で熱唱🎤#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
今夜6時30分🌈2️⃣時間半SP🌟
※一部地域はよる7時〜 https://t.co/aShIBkANHg https://t.co/aShIBkANHg pic.twitter.com/gNEVYh8Rba https://t.co/gNEVYh8Rba
――この日の放送では、「バナナサンド」を観たリスナーから届いたメッセージを紹介します。
＜リスナーからのメッセージ＞
若井先生と藤澤先生が出演していた「バナナサンド」を観ました！ 私はミセスとサンドウィッチマンが大好きなので、大爆笑の最高な時間でした！ 特にリョウちゃん（藤澤）の泥酔状態はお腹を抱えて笑いました。さすがリョウちゃん！ 若井先生の自分を解放して気持ち良さそうに歌う姿も爆笑です。大森先生はどんなところで笑いましたか？（茨城県 14歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
若井：「バナナサンド」出演させていただきました〜！
大森：いや、あなたたち本当にもう許さない！
藤澤：えぇ〜？
大森：しっかりやってきなさいよ〜！
――「バナナサンド」をリアルタイム観賞していた放送当時の大森のポスト
バナナサンドみてる— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) September 24, 2024 https://twitter.com/MotokiOhmoriMGA/status/1838518668667556268?ref_src=twsrc%5Etfw
おいおいおいおいおい？？？#バナナサンド https://twitter.com/hashtag/%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) September 24, 2024 https://twitter.com/MotokiOhmoriMGA/status/1838529646738182504?ref_src=twsrc%5Etfw
んぁあ⁉️— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) September 24, 2024 https://twitter.com/MotokiOhmoriMGA/status/1838530993634017459?ref_src=twsrc%5Etfw
#バナナサンド https://twitter.com/hashtag/%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
えっ— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) September 24, 2024 https://twitter.com/MotokiOhmoriMGA/status/1838531458647969869?ref_src=twsrc%5Etfw
若井：いやいや、難しいのよ、あれ！ 本当に!!
大森：そうなの？ 僕も（挑戦したら）むずいかな？
若井：むずいんじゃない？
藤澤：いや〜どうだろうね〜？ でも日頃から歌ってるからね！
大森：歌ってるし、なんなら私、やっぱり骨伝導で歌ってますから！
若井：あ、じゃあ、もう！
藤澤：骨伝導で歌う男！
大森：（ファンクラブツアー）「The White Lounge」のときからそうなってますから！
藤澤：いや〜すごいよね！（「バナナサンド」の「ハモリ我慢」に登場する）あのコーラス隊……！
大森：でもね、あれは意地悪（笑）。ありえない動きしてるもん！
藤澤：歌詞とかも先に入ってきたりとかして。
大森：そうそう！
藤澤：面白かったですよ！
若井：すんごい釣られるよね！
藤澤：うん！
若井：見事に釣られた私たちです！
大森：いや、でも面白かったです！
藤澤：だからぜひ、大森さんにも一緒に出演して……
大森：いやいやいや……“ここまでよ、笑えるのは”って話（笑）。俺がミセスを背負って出て歌えなかったときは、もう笑えないですから（笑）。
若井：それはそれでちょっとおもろいけどね！
大森：なんなら、成功しても笑えないしね！
藤澤：そんなことないよ！ 僕らがやっちゃってますから!!
若井：そうそうそう！
大森：もう、2人で（「バナナサンド」に）行っていただけたのがありがたいな、っていう……
藤澤：ありがたい話になっちゃった（笑）。
大森：ちょうどいいからね、とっても！
藤澤：ありがとうございました〜（笑）。
番組では他にも、ミセスの3人が仕事で訪れたアメリカ・ニューヨークの思い出について語る場面もありました。
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10月14日（月・祝）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 2024年10月22日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）／月曜〜火曜、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）／水曜〜金曜
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/