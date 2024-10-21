3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
10月14日（月・祝）の放送では、お笑いコンビ・バナナマンとサンドウィッチマンがMCをつとめるバラエティ番組「バナナサンド」（TBSテレビ系）出演を振り返りました。

TBS系「バナナサンド」（9月24日（火）放送）に若井と藤澤が出演。「ハモリ我慢ゲーム」に挑戦しました。若井は尾崎豊さんの名曲「十七歳の地図」、藤澤はミセスの楽曲「青と夏」を熱唱しました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗





――この日の放送では、「バナナサンド」を観たリスナーから届いたメッセージを紹介します。

＜リスナーからのメッセージ＞
若井先生と藤澤先生が出演していた「バナナサンド」を観ました！ 私はミセスとサンドウィッチマンが大好きなので、大爆笑の最高な時間でした！ 特にリョウちゃん（藤澤）の泥酔状態はお腹を抱えて笑いました。さすがリョウちゃん！ 若井先生の自分を解放して気持ち良さそうに歌う姿も爆笑です。大森先生はどんなところで笑いましたか？（茨城県 14歳）

＜ミセスからのメッセージ＞

若井：「バナナサンド」出演させていただきました〜！

大森：いや、あなたたち本当にもう許さない！

藤澤：えぇ〜？

大森：しっかりやってきなさいよ〜！

――「バナナサンド」をリアルタイム観賞していた放送当時の大森のポスト









若井：いやいや、難しいのよ、あれ！ 本当に!!

大森：そうなの？ 僕も（挑戦したら）むずいかな？

若井：むずいんじゃない？

藤澤：いや〜どうだろうね〜？ でも日頃から歌ってるからね！

大森：歌ってるし、なんなら私、やっぱり骨伝導で歌ってますから！

若井：あ、じゃあ、もう！

藤澤：骨伝導で歌う男！

大森：（ファンクラブツアー）「The White Lounge」のときからそうなってますから！

藤澤：いや〜すごいよね！（「バナナサンド」の「ハモリ我慢」に登場する）あのコーラス隊……！

大森：でもね、あれは意地悪（笑）。ありえない動きしてるもん！

藤澤：歌詞とかも先に入ってきたりとかして。

大森：そうそう！

藤澤：面白かったですよ！

若井：すんごい釣られるよね！

藤澤：うん！

若井：見事に釣られた私たちです！

大森：いや、でも面白かったです！

藤澤：だからぜひ、大森さんにも一緒に出演して……

大森：いやいやいや……“ここまでよ、笑えるのは”って話（笑）。俺がミセスを背負って出て歌えなかったときは、もう笑えないですから（笑）。

若井：それはそれでちょっとおもろいけどね！

大森：なんなら、成功しても笑えないしね！

藤澤：そんなことないよ！ 僕らがやっちゃってますから!!

若井：そうそうそう！

大森：もう、2人で（「バナナサンド」に）行っていただけたのがありがたいな、っていう……

藤澤：ありがたい話になっちゃった（笑）。

大森：ちょうどいいからね、とっても！

藤澤：ありがとうございました〜（笑）。

番組では他にも、ミセスの3人が仕事で訪れたアメリカ・ニューヨークの思い出について語る場面もありました。

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10月14日（月・祝）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限　2024年10月22日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）／月曜〜火曜、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）／水曜〜金曜
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/