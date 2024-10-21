◇１区で田畑と山競る＝富山

１区は自民前職田畑と立民新人山が競り合う。

旧安倍派に所属した田畑は「政治とカネ」の問題が尾を引き、おわび行脚を重ねる。公明の推薦決定も公示直前にずれ込んだ。山は街頭で政治改革を訴え、政権批判票の取り込みを狙う。無所属前職吉田も追う。２区は元県議会議長の自民前職上田がリードし、立民新人越川は苦しい戦い。３区は石破内閣で官房副長官に就任した自民前職橘が優位に戦いを進める。国民新人大久保はＳＮＳでの発信を強化し、若年層の取り込みに懸命。

▽富山１区（５人）

山 登志浩４４☆元江南市議 立新

吉田 豊史５４ 元県議 無前（２）

田畑 裕明５１ 元総務副大臣自前（４）

推（公）

浅岡 弘彦６１☆元県議 維新

青山 了介４９ 党地区副委長共新

▽富山２区（３人）

泉野 和之６７ 党県常任委員共新

越川 康晴６０☆元会社員 立新

上田 英俊５９☆元県会議長 自前（１）

推（公）

▽富山３区（３人）

橘 慶一郎６３☆官房副長官 自前（５）

推（公）

大久保光太４６☆元朝日町議 国新

坂本 洋史５４ 党県書記長 共新

◇３区で近藤・西田横一線＝石川

１区は自民前職小森が先行。立民新人荒井が追い、共に新人の維新小林、共産村田、国民小竹と政権批判票の受け皿を争う。２区は自民前職佐々木が立民新人小山田をリード。小森、佐々木は派閥裏金問題で比例重複が認められない中での戦い。３区は３度目の顔合わせで、立民前職近藤と自民前職西田が激戦を展開。近藤は無党派層への支持拡大を図る。過去２回勝利した西田は能登半島地震の住民避難に伴う被災地での得票減を懸念し、復興に向けた国とのパイプ役を訴える。

▽石川１区（６人）

小竹 凱２６☆党県青年局長国新

小林 誠４７☆元金沢市議 維新

藤原 徳英７１ 元保育園長 無新

小森 卓郎５４ 元総務政務官自前（１）

推（公）

村田 茂６１ 党地区副委長共新

荒井 淳志３０☆元新聞記者 立新

▽石川２区（３人）

小山田経子４６☆行政書士 立新

坂本 浩６０ 党地区委員長共新

佐々木 紀５０ 元国交政務官自前（４）

推（公）

▽石川３区（３人）

西田 昭二５５☆総務政務官 自前（２）

推（公）

南 章治６９ 党県委員 共新

近藤 和也５０☆党副幹事長 立前（３）

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。