新規設定ファンド一覧 10月第3週（10月15日～10月18日） 新規設定ファンド一覧 10月第3週（10月15日～10月18日）

リンクをコピーする みんなの感想は？



10月第3週（10月15日～10月18日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇10月15日

日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）

運用会社：大和アセットマネジメント



〇10月16日

ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）

運用会社：大和アセットマネジメント



ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）

運用会社：大和アセットマネジメント



ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）

運用会社：大和アセットマネジメント



ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

運用会社：大和アセットマネジメント



ニッセイ・インデックス・ＳＯＸ（米国半導体株）

運用会社：ニッセイアセットマネジメント



ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年１回決算型）（スマートベータ・世界高配当株式（成長型））

運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント



〇10月17日

ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド

運用会社：大和アセットマネジメント



〇10月18日

先進国米ドル建て債券ファンド２０２４－１０（限定追加型）

運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント







株探ニュース

