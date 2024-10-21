新規設定ファンド一覧 10月第3週（10月15日～10月18日）
10月第3週（10月15日～10月18日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇10月15日
日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）
運用会社：大和アセットマネジメント
〇10月16日
ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）
運用会社：大和アセットマネジメント
ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）
運用会社：大和アセットマネジメント
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）
運用会社：大和アセットマネジメント
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
運用会社：大和アセットマネジメント
ニッセイ・インデックス・ＳＯＸ（米国半導体株）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年１回決算型）（スマートベータ・世界高配当株式（成長型））
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
〇10月17日
ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド
運用会社：大和アセットマネジメント
〇10月18日
先進国米ドル建て債券ファンド２０２４－１０（限定追加型）
運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
株探ニュース