　10月第3週（10月15日～10月18日）に新規設定されたファンドは以下の通り。

運用開始日
〇10月15日
日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）
運用会社：大和アセットマネジメント

〇10月16日
ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）
運用会社：大和アセットマネジメント

ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）
運用会社：大和アセットマネジメント

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）
運用会社：大和アセットマネジメント

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
運用会社：大和アセットマネジメント

ニッセイ・インデックス・ＳＯＸ（米国半導体株）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント

ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年１回決算型）（スマートベータ・世界高配当株式（成長型））
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント

〇10月17日
ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド
運用会社：大和アセットマネジメント

〇10月18日
先進国米ドル建て債券ファンド２０２４－１０（限定追加型）
運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



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