¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¥Ê¥Þ´ÑÀïµ£¡Ûµ³¼ê¤ÎÆþ¾ì¡¦µ³¾è¤ò¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤·¤Æ¡ÄÆüËÜ¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤È¤Ï°ã¤¦¸÷·Ê¤¬
¡¡³®ÀûÌç¾Þ¤Ï¡¢º£¤ÏÃæÅì¥«¥¿¡¼¥ë¤Î´§¥ì¡¼¥¹¤À¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖQATAR PRIX DE L¡ÇARC DE TRIOMPHE¡Ê¥¢¥ë¥¯¡¦¥É¥¥¡¦¥È¥ê¥ª¥ó¥Õ¡Ë¡×¡£¡ÖARC DE TRIOMPHE¡×¤Ï³®ÀûÌç¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¥ÇÏ¤ÎÅÒ¤±¼°¤ÏÃ±¾¡¡ÊSimple Gagnant¡Ë¡¢Ê£¾¡¡ÊSimple Place¡Ë¡¢ÇÏÏ¢¡ÊCouple Gagnant¡Ë¡¢ÇÏÃ±¡ÊCouple Ordre¡Ë¡¢¥ï¥¤¥É¡ÊCouple Place¡Ë¡¢£³Ï¢Ê£¡ÊTrio¡Ë¡¢£³Ï¢Ã±¡ÊTrio Ordre¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë£´Ï¢Ã±Ê£¤ä£µÏ¢Ã±Ê£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³Ï¢Ã±¤ä¡¢¤Þ¤·¤Æ£µÏ¢Ã±¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤â¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤¬¡£
¡¡¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¤Î£µÆ¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈÊ£¾¡£³Æ¬¡£¶¥ÇÏÀìÌç»æ¡ÖTURF¡×¡ÖWEEKEND¡×¤ä¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÍ¼´©»æ¤Îµ»ö¤òLINE¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡ÖTURF¡×¤Î10·î£´Æü¤Î£±ÌÌ¤Ï®¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÄ´¶µ»Õ¡¢¥¨¥¤¥À¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£¶Æü¤Î£±ÌÌ¤â¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡£¤Ä¤Þ¤ê®¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¿ä¤·¤À¡££¶Æü¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¡Ö£´ÇÜ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤¬£³Ãå¤À¤Ã¤¿Á°Áö¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ó¤Î£´ÃåÇÏ¤À¡£
¡ÖTURF¡×¤Î£¶Æü¤Î½ªÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÇÏ§¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤ÏÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐÏ¿ÎÁ12Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2000Ëü±ß¡Ë¤òÊ§¤Ã¤Æ½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¡Ö¥ô¥§¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ¤Ç¤Ï²¿¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ºÜ¤Ã¤¿¡£
¡¡³®ÀûÌç¾Þ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥ì¡¼¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥¨¥ë¾Þ¡¢¥Õ¥©¥ï¾Þ¡¢¥ô¥§¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ¡£¤³¤Î¤¦¤Á²áµî10Ç¯¤Ç¡¢¥Ë¥¨¥ë¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤ÎÏ¢ÂÐ¤Ï£±²ó¤â¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¥ï¾Þ¤«¤é¤Ï£±Æ¬¡£¥ô¥§¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ¤«¤é¤Ï£³Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¡¢¤½¤Î£±Æ¬¤¬§¥Ö¥ë¡¼¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤¬Áö¤Ã¤¿¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ó¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢Ï¢Íí¤ß¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÇÏ·ô¤ÏÉðËµ³¾è¤Î¤¥¢¥ë¥ê¥Õ¥¡¡¼¤È§¥Ö¥ë¡¼¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥Ë¥¨¥ë¾Þ£³Ãå¤Î©¥ë¥Ã¥¯¥É¥¥¥ô¥§¥¬¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Îª¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ®¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£¤³¤Î£µÆ¬°Ê³°¤Î¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÇÏ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¤¥É¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÊ£¾¡¤À¡£³Æ10¥æ¡¼¥í¤Ç¡¢ÇÏ·ôÂå¤Ï130¥æ¡¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÁ°Æü¤Î10·î£µÆü¡¢Á°²ó¤âÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡ÖÄ»Ãû¡×¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£¥Ñ¥ê¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£¼÷»Ê¤â¥Ä¥Þ¥ß¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥«¥²¥ä¥Þ¤µ¤ó¤Ë¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È£²¡¢£·¡¢14¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ë¥·¥Á14¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Ê£¾¡¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î£³ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤Î¥ª¥Ã¥ºÉ½¼¨¤ÏÃ±¾¡¤Î¤ß¤À¤¬¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤È£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥Ë¥¨¥ë¾Þ£±Ãå¤Î¥½¥¸¡½¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤©¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤®¡¢£´ÈÖ¿Íµ¤ª¡¢£µÈÖ¿Íµ¤§¡£ÉðËµ³¾è¤¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£²æ¤¬ÇÏ·ô¤ÏËÜÌ¿¤¬¥³¥±¤Æ¡¢ÆüËÜÇÏ¤Îª¤«ÉðË¤Î¤¤¬Íè¤¿¤éÅªÃæ¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åìµþ¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Í¼´©»æ¤ÎËÜ»æÍ½ÁÛ¤Ï¡ý¡¢¡»¤¡¢¢¥©¡¢¢¤¤¬¢£§¨®¡¢Ãíª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡65¥æ¡¼¥í¥¨¥ê¥¢ÀÊ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£4RÁ°¤Ë¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Î¥é¥Á±è¤¤¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢5R³®ÀûÌç¾Þ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÆþ¾ì¡¢µ³¾è¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£ª¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ÎÌðºîË§¿ÍÄ´¶µ»Õ¤âÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ï¥µ¥ï¥µ¤·¤Æ¤¤¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÎÉ÷·Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Éðµ³¼ê¤ÏÊ¿¾ï¿´¤Î¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡¢ºä°æµ³¼ê¤Ï¤Þ¤À¾ì¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡65¥æ¡¼¥í¥¨¥ê¥¢¤«¤é20¥æ¡¼¥í¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢°ì¹Ô£µ¿Í¤Ç16»þ20Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë³®ÀûÌç¾Þ¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡ª¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·Á°ÃÊ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é²¼¤²¤Æª¤â¤¤âÃæÃÊ¤«¤é¸åÊý¤Ø¡£®§¤¬Æ¨¤²¡¢Ä¾Àþ¤Ç§¤¬ÎÏ¶¯¤¯¤«¤ï¤·¡¢ÃæÃÊ¤«¤é¥¸¥ê¥¸¥êÄÉ¤¤¾å¤²¤¿°¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢£±¡¦£²Ãå¤Ï¥ô¥§¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ¤ÈÆ±¤¸²ù²á¤Ë¡£·èÃå¤Ï§°®¤Ç¤¢¤ë¡£¤11Ãå¡¢ª12Ãå¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö»´ÇÔ¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥É§®¤ÎÇÛÅö¤Ï9.9¥æ¡¼¥í¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï720±ß¡¢¥ª¥Ã¥º¤¬¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë¡¢¡ÖÄ»Ãû¡×¥«¥²¥ä¥ÞÇÏ·ô¤Î§¤È®¤ÎÊ£¾¡¤Ï§2.7¥æ¡¼¥í¡ÊÆ±200±ß¡Ë¡¢®2.9¥æ¡¼¥í¡ÊÆ±270±ß¡Ë¡£4R¤ÎÊ£¾¡ÅªÃæ¤È¹ç¤ï¤»¤¿Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¡¢166¥æ¡¼¥í¡Ê4R¤ÎÊ£¾¡¤âÅªÃæ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹Ô¤Î¥Þ¥À¥à±Ù»Ò¤Ë20¥æ¡¼¥í¡¢¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë10¥æ¡¼¥í¤òÅÏ¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç½ËÇÕ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë
¡ÊÊ÷ÅÄ½ß¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë