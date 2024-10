(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)が21日、HYBE LABELS 公式YouTubeチャンネルに2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’タイトル曲「Cherish (My Love)」のMVを公開した。

【動画】公開されたILLIT ‘Cherish (My Love)’ Official MV

MVは「親知らずクラブ」に集まった5人の少女のストーリー。少女たちにとって親知らずは“誰かを愛する心”そのもの。彼女たちはMVを通して、自分の親知らずをお互いに見せ、観察し、自慢していく。

植物のように大事に育てたり、親知らずを脅かす歯科医から逃げたり、ILLITは親知らずを大切にし、過ごしている。しかしある朝、十分な大きさに成長した親知らずは、強い陣痛を起こす。

親知らずの抜歯後、赤く腫れた頬をふろしきで包んだ顔の少女たちは、抜かれた巨大な親知らずを砲丸のようにぐるぐる回して目的地に向かって投げる。親知らずを経験した人なら、誰もが共感できるシーンがユニークだ。

ILLITの純粋な感性にリアルなストーリーが加わり、見る人の想像力と興味を誘発する映像は、恋に落ちた少女のときめきと、その過程で経験する複雑な感情の視覚的メタファーが印象的だ。ストーリーにはGLLIT(=ファン名)とILLITの関係性も垣間見えるだろう。

MVの中の5人の輝くビジュアルと軽快なパフォーマンスも、見た人の無限ループ再生を促す。ILLITは曲の軽快なリズムに合わせ、多様な指ハートやキッチュな動作などのパフォーマンスで魅了した。

楽曲も一度聞くと忘れない中毒性が強い。「Ch ch ch ch cherish my love」というリフレインとビートにメンバーの清涼感あるボーカルが調和。 「Cherish (My Love)」が収録された2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’の先行注文量は55万枚(10月17日基準)を超え、ILLITの2回目のハーフミリオンセラー達成の青信号を灯した。彼女たちは23日午後7時、ソウル市松坡区のオリンピック公園オリンピックホールでファンショーケースを開催する。