ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¾ðÀª¡áÅìµþ¡Ê£´¡Ë¡Ú£²£´½°±¡Áª¡Û
¡¡¢¦£²£±¶è¡Ê£´¿Í¡Ë
»³²¼¡¡ÍÆ»Ò£¶£µ¡ù¸µÅÔµÄ¡¡¡¡¡¡°Ý¿·¡¡
¿¹¡¡¡¡Íµ°ì£´£¹¡¡£Î£Ð£ÏÍý»ö¡¡»²¿·¡¡
¾®ÅÄ¸¶¡¡·é£¶£°¡¡¸µ³°Ì³ÉûÂç¿ÃÌµÁ°¡Ê£´¡Ë
Âç²Ï¸¶²í»Ò£·£±¡ù¸µ»²±¡µÄ°÷¡¡Î©Á°¡Ê£²¡Ë
¡¡¢¦£²£²¶è¡Ê£´¿Í¡Ë
Ê¿Ìî¡¡µÁ¾°£³£¸¡¡ÅÞÅÔ°Ñ°÷¡¡¡¡¶¦¿·¡¡
»³²Ö¡¡°êÉ×£µ£·¡ù¸µË¡Ì³ÉûÂç¿ÃÎ©¸µ¡Ê£´¡Ë
ÎëÌÚ¡¡Èþ¹á£¶£°¡¡¸µ¹Ò¶õ²ñ¼Ò°÷»²¿·¡¡
°ËÆ£¡¡Ã£Ìé£¶£³¡ù¸µ¶âÍ»Áê¡¡¡¡¼«Á°¡Ê£¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¡¡¢¦£²£³¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£µ£±¡¡¼Â¶È²È¡¡¡¡¡¡¤ß¿·¡¡
µÈ¸¶¡¡¡¡½¤£¶£¸¡ù¸µÅÔµÄ¡¡¡¡¡¡¼«¿·¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
°ËÆ£¡¡½ÓÊå£´£µ¡ùÅÞÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¡¡Î©Á°¡Ê£²¡Ë
¡¡¢¦£²£´¶è¡Ê£¶¿Í¡Ë
çÐÁÒ¤µ¤æ¤ê£´£°¡¡²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¡¡»²¿·¡¡
ÍÅÄ¡¡Ë§À¸£·£²¡ù¸µ»²±¡µÄ°÷¡¡Î©¿·¡¡
Èª¿¬¡¡Ê¸É×£¶£¹¡¡¸µ³Ø½¬½Î·Ð±ÄÌµ¿·¡¡
±ºÀî¡¡Í´Êå£³£±¡ùÊÛ¸î»Î¡¡¡¡¡¡¹ñ¿·¡¡
º´Æ£¡¡Í³Èþ£µ£²¡ù¸µÅÔµÄ¡¡¡¡¡¡°Ý¿·¡¡
ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì£¶£±¡¡¸µ·Ð»ºÁê¡¡¡¡ÌµÁ°¡Ê£¶¡Ë
¡¡¢¦£²£µ¶è¡Ê£´¿Í¡Ë
°ÍÅÄ¡¡²ÖÏ¡£µ£²¡ù¸µ¿·½É¶èµÄ¡¡¤ì¿·¡¡
ÃÓÅÄ¡¡¸ø»°£·£µ¡¡¸µÊ¡À¸»ÔµÄ¡¡¶¦¿·¡¡
°æ¾å¡¡¿®¼££µ£µ¡ù¸µËüÇîÁê¡¡¡¡¼«Á°¡Ê£·¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
µÜºê¡¡ÂÀÏ¯£´£´¡ù¸µµÄ°÷Èë½ñ¡¡°Ý¿·¡¡
¡¡¢¦£²£¶¶è¡Ê£µ¿Í¡Ë
ÅÄÊ¥¡¡ÀµÊ¸£¶£¶¡¡°å»Õ¡¡¡¡¡¡¡¡Ìµ¿·¡¡
ÏÂÅÄ¡¡Àµ»Ò£·£µ¡¡¸µÂçÅÄ¶èµÄ¡¡¶¦¿·¡¡
º£²¬¡¡¡¡¿¢£³£¶¡ù¸µºâÌ³¾Ê¿¦°÷¼«¿·¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
Æ£ÅÄ¡¡µ×Èþ£´£¶¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È¡¡»²¿·¡¡
¾¾¸¶¡¡¡¡¿Î£¶£¸¡¡¸µÙÇÃ×Áê¡¡¡¡ÌµÁ°¡Ê£¸¡Ë
¡¡¢¦£²£·¶è¡Ê£´¿Í¡Ë
ÀÐÁÒ¹°¼¡Ïº£²£¶¡¡²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¡¡Ìµ¿·¡¡
Ä¹ºÊ¡¡¡¡¾¼£¶£´¡ùÅÞÂåÉ½Âå¹Ô¡¡Î©Á°¡Ê£¸¡Ë
ÀÐÀî²êÀ¸»Ò£´£±¡¡²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¡¡»²¿·¡¡
¹õºê¡¡Í´°ì£´£·¡ù¸µ¹Á¶èµÄ¡¡¡¡¼«¿·¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¡¡¢¦£²£¸¶è¡Ê£¶¿Í¡Ë
¹âÌî¡¡Ä¾Èþ£·£°¡¡ÅÞ½ÚÅÔ°Ñ°÷¡¡¶¦¿·¡¡
±üÂ¼¡¡¾ÍÂç£³£°¡ù¸µ²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¹ñ¿·¡¡
°ÂÆ£¡¡¹âÉ×£¶£µ¡ù°å»Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¼«¸µ¡Ê£±¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¹¾ºê¡¡ÁáÉÄ£³£¸¡ù²ñ¼ÒÌò°÷¡¡¡¡»²¿·¡¡
¹â¾¾¡¡ÃÒÇ·£µ£°¡ù¸µÎýÇÏ¶èµÄ¡¡Î©¿·¡¡
Æ£Àî¡¡Î´»Ë£¶£¸¡ù¸µ¿·½É¶èµÄ¡¡°Ý¿·¡¡
¡¡¢¦£²£¹¶è¡Ê£µ¿Í¡Ë
²¬ËÜ¡¡»°À®£µ£¹¡¡ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¡¸øÁ°¡Ê£´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¼«¡Ë
Ã®°æ¡¡ÎÉÏÂ£µ£·¡ù¸µ»²±¡µÄ°÷¡¡¹ñ¸µ¡Ê£±¡Ë
³¤Ï·ÂôÍ³µª£µ£°¡ù¸µÂçºå»ÔµÄ¡¡°Ý¿·¡¡
ÌÚÂ¼¡¡¹ä»Ê£µ£³¡ù¸µËÏÅÄ¶èµÄ¡¡Î©¸µ¡Ê£±¡Ë
ÎëÌÚ¡¡¸°ì£¶£³¡¡¸µ²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¶¦¿·¡¡
¡¡¢¦£³£°¶è¡Ê£µ¿Í¡Ë
ÁáÀî¡¡¡¡´²£´£´¡¡ÅÞÃÏ¶è°Ñ°÷Ä¹¶¦¿·¡¡
¸Þ½½Íò°áÎ¤£´£°¡ù¸µÅÔµÄ¡¡¡¡¡¡Î©¿·¡¡
»°°æ¡¡¡¡·ò£¶£±¡¡µ¯¶È²È¡¡¡¡¡¡¤ß¿·¡¡
ÉðÅÄÍ´°ìÏº£³£¸¡¡²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¡¡»²¿·¡¡
Ä¹Åç¡¡¾¼µ×£¶£²¡ù¼óÁêÊäº´´±¡¡¼«Á°¡Ê£·¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¡¡¡þÎ©¸õÊä¼Ô°ìÍ÷¤Î¸«Êý
¡¡¸õÊä¼Ô¤Î»áÌ¾¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½ÐÌ¾¤Ç·É¾ÎÎ¬¡£
¡¡Ç¯Îð¤ÏÅê³«É¼Æü¸½ºß¤ÎËþÇ¯Îð¡£¸ª½ñ¤Î¡Ö¸µ¡×¤ÏÁ°¿¦¤ò´Þ¤à¡£´Ý¤«¤Ã¤³¤ÏÅöÁª²ó¿ô¡£
¡¡ÊÂ¤Ó¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¡£Áªµó¶èÌ¾¤ËÂ³¤¯´Ý¤«¤Ã¤³¤Ï¸õÊä¼Ô¿ô¡£¸õÊä¼ÔÌ¾¤Î¸å¤ËÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¡¢ÅÞÇÉ¡¢Á°¿¦¡¦¸µ¿¦¡¦¿·¿Í¤ÎÊÌ¡£¡Ö¿ä¡×¤Ï¿äÁ¦¤Ç¡¢´Ý¤«¤Ã¤³¤Ï¿äÁ¦À¯ÅÞ¡£¡ù¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤È¤Î½ÅÊ£¡£
¡¡¼«¡á¼«Ì±ÅÞ¡¢Î©¡áÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢°Ý¡áÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸ø¡á¸øÌÀÅÞ¡¢¶¦¡á¶¦»ºÅÞ¡¢¹ñ¡á¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¤ì¡á¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢¼Ò¡á¼ÒÌ±ÅÞ¡¢»²¡á»²À¯ÅÞ¡¢¤ß¡á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡¢½ô¡á½ôÇÉ¡¢Ìµ¡áÌµ½êÂ°¡£¡¡