「AC」や「ロックマン」などゲームアンソロジーアニメ「シークレット・レベル」キービジュアル公開！ 12月10日配信開始キアヌやシュワちゃん出演決定
【シークレット・レベル】
12月10日 配信開始
配信場所：Amazon Prime Video
12月10日 配信開始
配信場所：Amazon Prime Video
「シークレット・レベル」キービジュアル
アニメ「シークレット・レベル」について、キービジュアルと声優陣が公開された。12月10日よりAmazon Prime Videoにて毎週2話ずつ配信予定。
「シークレット・レベル」は、全15話からなるアンソロジーアニメ作品。「アーマード・コア」、「ロックマン」、「ウォーハンマー40,000」といったゲーム作品がアニメ化される。キービジュアルではスペースマリーンにロックマンなど参加する様々なゲームのキャラクターの姿を確認できる。
公開された声優陣はアーノルド・シュワルツェネッガーさんやキアヌ・リーブスさんなどのハリウッド俳優。さらに、日本語吹き替え版も一部公開されており、大塚明夫さん、杉田智和さん、甲斐田裕子さんらが出演する。
登場タイトル（一部）「アーマード・コア」 「ロックマン」 「クロスファイア」 「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」 「EXODUS」 「Honor of Kings」 「New World: Aeternum」 「パックマン」 「Sifu」 「Spelunky」 「アウター・ワールド」 「Unreal Tournament」 「ウォーハンマー40,000」
出演声優陣（英語版、一部、敬称略）アーノルド・シュワルツェネッガー（「ターミネーター」シリーズ） キアヌ・リーブス（「ジョン・ウィック」） ケヴィン・ハート（「ジュマンジ」） テムエラ・モリソン（「スター・ウォーズ」シリーズ、「アクアマン」） アリアナ・グリーンブラット（「バービー」） エミリー・スワロー（「マンダロリアン」） ガブリエル・ルナ（「THE LAST OF US」、「ターミネーター：ニュー・フェイト」） リッキー・ウィトル（「アメリカン・ゴッズ」） パトリック・シュワルツェネッガー（「ジェン・ブイ」） マール・ダンドリッジ（「THE LAST OF US」） クローディア・ドゥーミット（「ザ・ボーイズ」） アデワレ・アキンヌオイ＝アグバジェ（「ヒズ・ダーク・マテリアルズ」） クライヴ・スタンデン（「ヴァイキング～海の覇者たち～」） ローラ・ベイリー（「ヴォクス・マキナの伝説」） マイケル・ビーチ（「タルサ・キング」）
日本語吹き替え版出演声優陣（一部、敬称略）大塚明夫 杉田智和 甲斐田裕子 【Secret Level - Teaser Trailer | Prime Video】 【ティザーアート】
(C)Amazon MGM Studios