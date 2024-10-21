¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÇÃíÌÜ¤Î¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡õÁÔÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ËX¡Ö¤â¤Ï¤äÄ«¥É¥é¡×¡ÖÂç²Ï¡×
¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ëTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤¬¡¢10·î20Æü¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¡¢±é½Ð¡¦ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¿·°æ½ç»Ò¤µ¤ó¤éÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡ØMIU404¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·ë½¸¡£¾¼ÏÂ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤È¸½Âå¤ò·ë¤Ö70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°¦¤ÈÀÄ½Õ¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÁÔÂç¤Ê¿Í´Ö°¦¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
Âè1ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢SNS¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿È¿¶Á¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè2ÏÃ¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û
1955Ç¯½Õ¡¢Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¡£Ä¹ºêÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿Å´Ê¿¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¦ÆóÌò¡Ë¤Ï¡¢Åç¤ÎÃº¹Û¶È¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÂë±©¹Û¶È¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¸¾¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤ÈÉ´¹ç»Ò¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤È¤È¤â¤Ëµ¢Åç¡£Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢Åç¤¬¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸º¢¡¢Ã¼Åç¤ËÆæÂ¿¤Èþ½÷¡¦¥ê¥Ê¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤¬¿¦°÷¥¯¥é¥Ö¤Î½÷µë¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£²Î¼ê¤À¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÅ´Ê¿¤¿¤Á¡£¥ê¥Ê¤ÈÅ´Ê¿¤¬¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢Å´Ê¿¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤â¤¦1¿Í¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦Ä«»Ò¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤Ï¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¼è¤ê°ú¤Àè¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÄÚÁÒÍ³¹¬¡Ë¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤òÄ·¤Í½ü¤±¤¿¥ê¥Ê¤Ï¡¢½÷µë¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ë²ù¤·¤µ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ëÅ´Ê¿¤Ï¡¢Åç¤òµî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ê¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡© ¤³¤³¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¡¢¥ê¥Ê¤¬²Î¤¦Ã¼Åç²»Æ¬¤Ç¼ÒÄ¹¤é¤ò¸«Á÷¤ê¡¢Èà½÷¤¬½÷µë¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÆ»¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½Âå¡£¥Û¥¹¥È¤ÎÎè±û¤Ï¡ÈÈô¤ó¤À¡ÉµÒ¤Î¥Ä¥±¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Å¤ß¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤²¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Å¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Îè±û¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡© ¤³¤³¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±--¡£
¡Ö·³´ÏÅç¤¬Åö»þ¿Í¡¹¤¬½»¤ó¤Ç³èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë...°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¸½ÃÏ¥í¥±¤Ç¤É¤³¤«¤é¤¬CG¤Ê¤ó¤À...¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥óŽ¤¼ç¿Í¸ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ë²Ú¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤â¤Ï¤äÄ«¥É¥é¡×¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯¹ë²Ú¡£¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÌµÂÌ¸¯¤¤°ìÀÚ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¥É¥é¥Þ¡×¡ÖÆ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤ò¡È»×¤¤¿Í¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¡É¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¡£½÷¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤ï¡ÄÄ«¥É¥é¤è¤êÂç²Ï¥«¥é¡¼¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡©¤Ã¤Æ¸«¤ëÁ°¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø¸½Âå¤Î¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃ¯¡©¡Ù¤Î»Å³Ý¤±¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¥´¡¼¥ë¤¬µÜËÜ¿®»Ò¤µ¤ó¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤ì¤¯¤é¤¤ÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬¤¤¤º¤ß¤Ê¤Î¤«¡£Ã¼Åç¤Î¤³¤ì¤«¤é¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢3¥Ò¥í¥¤¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Å¤ß¤ÎÀµÂÎ¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎè±û¤Ë¡¢¤¤¤Å¤ß¤Ï¤«¤Ä¤Æ»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Å´Ê¿¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅç¤Ç¤ÎÊ£»¨¤Ê¡ÈÎøÌÏÍÍ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Å´Ê¿¤È¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎøÌÏÍÍ¡¢¤½¤ì¤¬¸å¤Î¤¤¤Å¤ß¤Ë¤É¤¦·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÃÏ»Òµë ÆàÊæ
ÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼Îò17Ç¯¡£¥Þ¥ó¥¬¡¢¾®Àâ¡¢»¨»ïÅù¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¸å¡¢¥°¥ë¥á¡¢´Ñ¸÷¡¢¥É¥é¥Þ¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ÎËµ¤é¡¢°û¿©´ë¶È¤ÎWebÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤¦¡£
(Ê¸:ÃÏ»Òµë ÆàÊæ)
À©ºî¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¡¢±é½Ð¡¦ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¿·°æ½ç»Ò¤µ¤ó¤éÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡ØMIU404¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·ë½¸¡£¾¼ÏÂ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤È¸½Âå¤ò·ë¤Ö70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°¦¤ÈÀÄ½Õ¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÁÔÂç¤Ê¿Í´Ö°¦¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè2ÏÃ¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û
Âè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸»þ¤Ï¸½Âå¡£¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤Î¥Û¥¹¥È¡¦Îè±û¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤Ï¡¢Ææ¤ÎÉØ¿Í¡¦¤¤¤Å¤ß¡ÊµÜËÜ¿®»Ò¡Ë¤«¤éÆÍÁ³¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÎè±û¤Î¤¿¤á¤ËÂç¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤¤Å¤ß¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿Îè±û¤Ï¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÄ¹ºê¤Ø¡£¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¶á¤Å¤¤¤ÆÍè¤ëÃ¼Åç¡Ê¤Ï¤·¤Þ¡¢ÄÌ¾Î¡¦·³´ÏÅç¡Ë¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æµã¤Êø¤ì¤ë¤¤¤Å¤ß¡£
1955Ç¯½Õ¡¢Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¡£Ä¹ºêÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿Å´Ê¿¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¦ÆóÌò¡Ë¤Ï¡¢Åç¤ÎÃº¹Û¶È¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÂë±©¹Û¶È¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¸¾¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤ÈÉ´¹ç»Ò¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤È¤È¤â¤Ëµ¢Åç¡£Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢Åç¤¬¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸º¢¡¢Ã¼Åç¤ËÆæÂ¿¤Èþ½÷¡¦¥ê¥Ê¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤¬¿¦°÷¥¯¥é¥Ö¤Î½÷µë¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£²Î¼ê¤À¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÅ´Ê¿¤¿¤Á¡£¥ê¥Ê¤ÈÅ´Ê¿¤¬¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢Å´Ê¿¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤â¤¦1¿Í¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦Ä«»Ò¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤Ï¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¼è¤ê°ú¤Àè¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÄÚÁÒÍ³¹¬¡Ë¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤òÄ·¤Í½ü¤±¤¿¥ê¥Ê¤Ï¡¢½÷µë¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ë²ù¤·¤µ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ëÅ´Ê¿¤Ï¡¢Åç¤òµî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ê¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡© ¤³¤³¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¡¢¥ê¥Ê¤¬²Î¤¦Ã¼Åç²»Æ¬¤Ç¼ÒÄ¹¤é¤ò¸«Á÷¤ê¡¢Èà½÷¤¬½÷µë¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÆ»¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½Âå¡£¥Û¥¹¥È¤ÎÎè±û¤Ï¡ÈÈô¤ó¤À¡ÉµÒ¤Î¥Ä¥±¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Å¤ß¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤²¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Å¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Îè±û¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡© ¤³¤³¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±--¡£
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡õÁÔÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤äÄ«¥É¥é¡×¡ÖÂç²Ï¡×¤ÎÀ¼1955Ç¯¤ÎÃ¼Åç¤òÀ¸¤¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£Å´Ê¿¤¬Åç¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÉã¡¦°ìÊ¿¤ËÔ¢Â¼È»¤µ¤ó¡¢·»¡¦¿ÊÊ¿¤ËºØÆ£¹©¤µ¤ó¡¢Âë±©¹Û¶È¤Î´´Éô¿¦°÷¤Ç¤¢¤ë¸¾¤ÎÉã¡¦Ã¤Íº¤ËÂôÂ¼°ì¼ù¤µ¤ó¡¢ÅçÌ±¤ÎÁêÃÌÌò¤Ç¤¢¤ëÏÂ¾°¤Ë¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Í¤¬Êë¤é¤·¡¢Ãº¹Û¤¬±É¤¨¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¼Ì¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤Ë¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¡£
¡Ö·³´ÏÅç¤¬Åö»þ¿Í¡¹¤¬½»¤ó¤Ç³èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë...°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¸½ÃÏ¥í¥±¤Ç¤É¤³¤«¤é¤¬CG¤Ê¤ó¤À...¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥óŽ¤¼ç¿Í¸ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ë²Ú¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤â¤Ï¤äÄ«¥É¥é¡×¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯¹ë²Ú¡£¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÌµÂÌ¸¯¤¤°ìÀÚ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¥É¥é¥Þ¡×¡ÖÆ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤ò¡È»×¤¤¿Í¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¡É¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¡£½÷¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤ï¡ÄÄ«¥É¥é¤è¤êÂç²Ï¥«¥é¡¼¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃ¯¤¬¡È¤¤¤Å¤ß¡É¤Ê¤Î¤«¡©¤Þ¤¿¡¢1955Ç¯¤ÇÅ´Ê¿¤È²á¤´¤·¤¿3¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó--¿ùºé²Ö¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄ«»Ò¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó±é¤¸¤ëÉ´¹ç»Ò¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥ê¥Ê¤ÎÃ¯¤«¤¬¡¢¸½Âå¤ÇÎè±û¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿Ï·ÉØ¿Í¡¦¤¤¤Å¤ß¤ÎÀµÂÎ¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
X¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡©¤Ã¤Æ¸«¤ëÁ°¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø¸½Âå¤Î¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃ¯¡©¡Ù¤Î»Å³Ý¤±¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¥´¡¼¥ë¤¬µÜËÜ¿®»Ò¤µ¤ó¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤ì¤¯¤é¤¤ÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬¤¤¤º¤ß¤Ê¤Î¤«¡£Ã¼Åç¤Î¤³¤ì¤«¤é¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢3¥Ò¥í¥¤¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Å¤ß¤ÎÀµÂÎ¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎè±û¤Ë¡¢¤¤¤Å¤ß¤Ï¤«¤Ä¤Æ»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Å´Ê¿¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅç¤Ç¤ÎÊ£»¨¤Ê¡ÈÎøÌÏÍÍ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Å´Ê¿¤È¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎøÌÏÍÍ¡¢¤½¤ì¤¬¸å¤Î¤¤¤Å¤ß¤Ë¤É¤¦·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÃÏ»Òµë ÆàÊæ
ÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼Îò17Ç¯¡£¥Þ¥ó¥¬¡¢¾®Àâ¡¢»¨»ïÅù¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¸å¡¢¥°¥ë¥á¡¢´Ñ¸÷¡¢¥É¥é¥Þ¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ÎËµ¤é¡¢°û¿©´ë¶È¤ÎWebÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤¦¡£
(Ê¸:ÃÏ»Òµë ÆàÊæ)