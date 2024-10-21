¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡×¿·µå¼ïà¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥«¥Ã¥Èá¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀèÈ¯ÏÈÃ¥¼è¤Ø¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬ÂÇ·âÎý½¬¤ËÅÐÈÄ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê21Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¿·µåà¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥«¥Ã¥Èá¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯ÏÈ¤òÁÀ¤¦¡£¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê´¶³Ð¤ò»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï»î¤»¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô12¿Í¤ËÅê¤¸¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï2ËÜ¡¢»°¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£2°ÂÂÇ¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤ÏºûÀîµÈ¹¯¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢·è¤áµå¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¡£ÂçÄÅ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¹â¤µ¤ËÉâ¤¯¤È¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë¡£¤¢¤Î¸å¡¢¡ÊºûÀî¤È¡ËÏÃ¤·¤Æ¡ØÄã¤á¤À¤È¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ë¡ÊÂÇµå¤Ï¡Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¤á¤ËÉâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ê¼ý³Ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¿¤á¤ËÅê¤²¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ç¾®¤µ¤¯¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ò³°¤·¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÄÅ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡ÖÉâ¤¾å¤¬¤ë¡×¡£Ä¾µå¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¶Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·ª¸¶ÎÍÌð¤È¹ÃÈåÂóÌé¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢·è¤áµå¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤¬º£µ¨¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÍýÁÛ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤½¤ì¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¡Êµå¤Î¡Ë²¼¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯5ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬3Ï¢¾¡¤·¤¿¤¿¤á½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥ó¤¬Îý¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¤ÓÀèÈ¯ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿Áè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ·Ñ¤®¤Ç¤¤¤¯¤è¤êº£Ç¯1Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÈ¯¤Ç¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÄÅ¡£¿·µå¼ï¤òÉð´ï¤ËÂçÉñÂæ¤Î½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë