ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¾ðÀª¡áÆî´ØÅì¡Ê£³¡Ë²¼¡Ú£²£´½°±¡Áª¡Û
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
°ÙÁÔ¡¡¡¡Ì£·£±¡¡ÅÞÃÏ¶è°Ñ°÷¡¡¶¦¿·¡¡
½é¼¯ÌîÍµ¼ù£´£·¡¡²ñ¼ÒÌò°÷¡¡¡¡»²¿·¡¡
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº£´£³¡¡ÅÞÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¼«Á°(5)
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£±£²¶è¡Ê£µ¿Í¡Ë
²ÃÆ£¤Ê¤ò»Ò£¶£¶¡¡¸µ¸©µÄ¡¡¡¡¡¡¶¦¿·¡¡
¿å¸Í¡¡¾»Ë£¶£²¡ù¸µ»²±¡µÄ°÷¡¡°Ý¸µ(1)
°¤Éô¡¡ÃÎ»Ò£·£¶¡ù°å»Õ¡¡¡¡¡¡¡¡Î©Á°(8)
À±Ìî¡¡¹ä»Î£¶£±¡ù¸µÆâ³ÕÉûÂç¿Ã¼«Á°(4)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¹¾²¬¡¡µ®¹¨£³£¸¡ù²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¡¡»²¿·¡¡
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£±£³¶è¡Ê£µ¿Í¡Ë
ÂÀ¡¡¡¡±É»Ö£´£·¡ù¸µµÄ°÷Èë½ñ¡¡Î©Á°(1)
µþ¡¡¡¡Íø±Ñ£´£´¡ù¸µµÄ°÷Èë½ñ¡¡°Ý¿·¡¡
´ÝÅÄ¹¯°ìÏº£³£¹¡ù¸µ·Ð»º¾Ê¿¦°÷¼«¿·¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
ÁáÀî±§Â¿»Ò£¶£·¡¡ÅÞÃÏ¶è°Ñ°÷¡¡¶¦¿·¡¡
ÀÐ°æ¡¡¡¡¶©£µ£·¡¡²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¡¡»²¿·¡¡
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£±£´¶è¡Ê£µ¿Í¡Ë
Àè²¡¡¿Î»Ö£´£¸¡¡²ñ¼ÒÌò°÷¡¡¡¡»²¿·¡¡
Ä¹Í§¡¡¹îÍÎ£µ£³¡ù¸µ¸©µÄ¡¡¡¡¡¡Î©¿·¡¡
ÀÖ´Ö¡¡ÆóÏº£µ£¶¡ù¸µÁíÌ³ÉûÂç¿Ã¼«Á°(5)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
ÃæÂ¼¡¡¡¡·½£´£´¡¡ÅÞ¸©°Ñ°÷¡¡¡¡¶¦¿·¡¡
·§ºä¡¡¿òÆÁ£´£²¡ù¸µ°¦ÀîÄ®µÄ¡¡°Ý¿·¡¡
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£±£µ¶è¡Ê£´¿Í¡Ë
Æ£ÅÄ¡¡½¤°ì£µ£¸¡ù¸µ¶ä¹Ô°÷¡¡¡¡»²¿·¡¡
²ÏÌî¡¡ÂÀÏº£¶£±¡ù¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¼«Á°(9)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
º´¡¹ÌÚ¹î¸Ê£¶£¹¡ù¸µ¶µ°÷¡¡¡¡¡¡¼Ò¿·¡¡
Æâ³¤¡¡¡¡Áï£´£¹¡¡°å»Õ¡¡¡¡¡¡¡¡Ìµ¿·¡¡
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£±£¶¶è¡Ê£µ¿Í¡Ë
¸åÆ£¡¡Í´°ì£µ£µ¡ùÅÞ¹ñÂÐÂåÍý¡¡Î©Á°(5)
µÁ²È¡¡¹°²ð£µ£³¡¡¸µË¡Ì³ÉûÂç¿Ã¼«Á°(4)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
»³ËÜ¡¡¿ð·Ã£µ£·¡¡ÅÞÃÏ¶è»ÙÉô°÷¶¦¿·¡¡
°Ëº¸¼¡Èþ¹¾£¶£³¡ù¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¡°Ý¿·¡¡
µÈÂ¼¡¡¾¡ÃË£¶£¹¡¡¸µÂç¹©¡¡¡¡¡¡Ìµ¿·¡¡
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£±£·¶è¡Ê£²¿Í¡Ë
ËÒÅç¤«¤ì¤ó£´£·¡ù¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¼«Á°(4)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
º´¡¹ÌÚÆàÊÝÈþ£µ£µ¡ù¸µ¸©µÄ¡¡¡¡¡¡Î©¿·¡¡
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£±£¸¶è¡Ê£µ¿Í¡Ë
·¯ÅèÀé²Â»Ò£·£´¡¡¸µ¸©µÄ¡¡¡¡¡¡¶¦¿·¡¡
À¾²¬¡¡µÁ¹â£´£·¡ù¸µ²ñ¼Ò°÷¡¡¡¡¹ñ¿·¡¡
»³ºÝÂç»ÖÏº£µ£¶¡ù¸µ·ÐºÑºÆÀ¸Áê¼«Á°(6)
½¡Ìî¡¡¡¡ÁÏ£³£±¡ù¸µ¶ä¹Ô°÷¡¡¡¡Î©¿·¡¡
²£ÅÄ¡¡¸÷¹°£¶£¶¡ù¸µ¸©µÄ¡¡¡¡¡¡°Ý¿·¡¡
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£±£¹¶è¡Ê£¶¿Í¡Ë
²£´Ø¡¡¹î¹°£·£±¡¡ÅÞÃÏ¶è°Ñ°÷¡¡¶¦¿·¡¡
ÅºÅÄ¡¡¡¡¾¡£´£¶¡ù¸µ¸©µÄ¡¡¡¡¡¡°Ý¿·¡¡
Áð´Ö¡¡¡¡¹ä£´£²¡ù¸µ²£ÉÍ»ÔµÄ¡¡¼«¿·¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
¿¼ºî¥Ø¥¹¥¹£³£¹¡ù¸µÃÎ»öÈë½ñ¡¡¹ñ¿·¡¡
º´Æ£¡¡¡¡¶¬£´£²¡ù¸µºâÌ³¾Ê¿¦°÷Î©¿·¡¡
ÌÚµÈ¾®É´¹ç£¶£¹¡¡¸µ¶µ°÷¡¡¡¡¡¡Ìµ¿·¡¡
¡¡¢¦¿ÀÆàÀî£²£°¶è¡Ê£³¿Í¡Ë
´ÅÍø¡¡¡¡ÌÀ£·£µ¡¡¸µÅÞ´´»öÄ¹¡¡¼«Á°(13)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¡Ê¸ø¡Ë
ÂçÄÍ¾®É´¹ç£´£´¡ù¼ÒÊ¡Ë¡¿ÍÍý»öÎ©¿·¡¡
¶â»Ò¡¡ÍÎ°ì£¶£²¡ù¸µ»²±¡µÄ°÷¡¡°Ý¿·¡¡
¡¡¡þÎ©¸õÊä¼Ô°ìÍ÷¤Î¸«Êý
¡¡¸õÊä¼Ô¤Î»áÌ¾¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½ÐÌ¾¤Ç·É¾ÎÎ¬¡£
¡¡Ç¯Îð¤ÏÅê³«É¼Æü¸½ºß¤ÎËþÇ¯Îð¡£¸ª½ñ¤Î¡Ö¸µ¡×¤ÏÁ°¿¦¤ò´Þ¤à¡£´Ý¤«¤Ã¤³¤ÏÅöÁª²ó¿ô¡£
¡¡ÊÂ¤Ó¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¡£Áªµó¶èÌ¾¤ËÂ³¤¯´Ý¤«¤Ã¤³¤Ï¸õÊä¼Ô¿ô¡£¸õÊä¼ÔÌ¾¤Î¸å¤ËÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¡¢ÅÞÇÉ¡¢Á°¿¦¡¦¸µ¿¦¡¦¿·¿Í¤ÎÊÌ¡£¡Ö¿ä¡×¤Ï¿äÁ¦¤Ç¡¢´Ý¤«¤Ã¤³¤Ï¿äÁ¦À¯ÅÞ¡£¡ù¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤È¤Î½ÅÊ£¡£
¡¡¼«¡á¼«Ì±ÅÞ¡¢Î©¡áÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢°Ý¡áÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸ø¡á¸øÌÀÅÞ¡¢¶¦¡á¶¦»ºÅÞ¡¢¹ñ¡á¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¤ì¡á¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢¼Ò¡á¼ÒÌ±ÅÞ¡¢»²¡á»²À¯ÅÞ¡¢¤ß¡á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡¢½ô¡á½ôÇÉ¡¢Ìµ¡áÌµ½êÂ°¡£¡¡