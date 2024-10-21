¹õÉô¶®Ã«Å´Æ»¤¬ÁáÄ«¥È¥í¥Ã¥³¡ÖÄ«¾Æ¤±¹æ¡×11·î¤Ë3Æü´Ö¤À¤±±¿¹Ô¡¡¡ÖÇËô±Ø¡×¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾è¹ß²ÄÇ½
¹õÉô¶®Ã«Å´Æ»¡ÊÉÙ»³¸©¹õÉô»Ô¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î2Æü(ÅÚ)¡Á4Æü(·î¡¦½Ë)¸ÂÄê¤ÇÁáÄ«¥È¥í¥Ã¥³¡ÖÄ«¾Æ¤±¹æ¡×¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·È©´¨¤¤½©¤ÎÁáÄ«¡£¹õÉô¶®Ã«¤Ë¾º¤ë½©¤ÎÄ«Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥È¥í¥Ã¥³ÅÅ¼Ö¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤á¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸ÆµÛ¤¹¤ë¤È¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤¬ÇÙ¤Ë¤¯¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢ºÌÁ¯¤ä¤«¤Ëµ±¤¯¹ÈÍÕ¡£¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤ÊÄ«¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¥È¥í¥Ã¥³ÅÅ¼Ö¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¾è¤ë»þ´Ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¹õÉô¶®Ã«¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
È¯Ãå»þ´Ö¤Ï¡¢±§Æà·î±Ø7:41È¯¡¢¹õÆå±Ø8:05È¯¡¢ÇËô±Ø8:25Ãå¡£ÇËô±Ø¤«¤é¤Ï¡¢8:43¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¹õÆå±Ø9:09È¯¡¢±§Æà·î±Ø¤Ë9:35Ãå¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÇËô±Ø¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¾è¹ß²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤ÏÉáÄÌµÒ¼Ö¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹µÒ¼Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇËô±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÇËô±Ø¤Ï¹©»ö´Ø·¸¼ÔÀìÍÑ¤Î±Ø¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÎ¹µÒ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±±Ø¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤Èë¶±Ø¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö¾âÄà¶¶¡×¤¬Â»½ý¤·¡¢¹õÉô¶®Ã«Å´Æ»¤Ï½ªÅÀ¡¦Ý°Ê¿±Ø¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ò±¿µÙ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï±§Æà·î¡ÁÇËô±Ø´Ö¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï8·î¡¢Á´ÀþºÆ³«¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤ËÇËô±Ø¤ò¾è¹ß²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï±Ø¤Ë¿·¤¿¤Ë¥Û¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢Î¹µÒ¤â¾è¹ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£