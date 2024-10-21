「TOPIX先物」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万4172枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4172枚だった。
◯2024年12月限（特別清算日：12月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14172( 13503)
ソシエテジェネラル証券 13089( 11779)
バークレイズ証券 2457( 2453)
モルガンMUFG証券 2317( 2317)
ゴールドマン証券 2838( 1927)
JPモルガン証券 2110( 1860)
サスケハナ・ホンコン 1746( 1746)
ビーオブエー証券 753( 753)
UBS証券 475( 469)
野村証券 764( 422)
広田証券 409( 409)
BNPパリバ証券 416( 407)
大和証券 784( 370)
シティグループ証券 2044( 356)
みずほ証券 599( 330)
SBI証券 366( 296)
auカブコム証券 238( 234)
日産証券 195( 195)
ドイツ証券 188( 188)
SMBC日興証券 96( 90)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース