冷酷な敵ライオン“キロス”役は渡辺謙！映画『ライオン・キング：ムファサ』超実写吹替版“キロス”役発表イベント

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『ライオン・キング:ムファサ』を2024年12月20日(金)に日本劇場公開!

『ライオン・キング』の主人公であるシンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>を描きます。

今回、映画『ライオン・キング:ムファサ』超実写吹替版“キロス”役発表イベントを開催。

冷酷な敵ライオン“キロス”の日本語版吹替声優は渡辺謙さんが担当することが発表されました☆

映画『ライオン・キング:ムファサ』超実写吹替版“キロス”役発表イベント

開催日:2024年10月21日(月)

2024年12月20 日(金)に公開される映画『ライオン・キング:ムファサ』は、息子シンバを命がけで守ったムファサ王と、ムファサの命を奪った“ヴィラン”スカーの若き日の兄弟の絆を描く、『ライオン・キング』の原点にしてはじまりの物語。

冷酷な敵ライオン、キロスから群れを守るため新天地を目指す旅の過程で孤児から王へ運命を切り拓くムファサと、彼の運命を変える“弟”タカ(若き日のスカー)。

血のつながりを超えた ≪兄弟の絆≫に隠された驚くべき秘密とは?

心をゆさぶる楽曲にのせて超実写版で描くキング・オブ・エンターテイメントです。

今回、そんな『ライオン・キング:ムファサ』のヴィラン、“キロス”の日本語版吹替声優発表イベントが開催されました!

主人公ムファサ役声優として尾上右近さん、タカ役声優として7人組グループ Travis Japanの松田元太さんが決定し、注目が集まる超実写吹替版。

ついにこの度、ムファサとタカを追い詰める“冷酷な敵ライオン”キロス役の超実写吹替版声優が初お披露目されました。

字幕版では、世界的スターのマッツ・ミケルセンが務めるヴィラン“キロス”。

日本語版吹替は、渡辺謙さんに決定!

キロス役声優に決定した気持ちや演じる役柄について

ディズニーの作品は子どもが小さい頃からレーザーディスクでほぼ全作を持っていました。

必ずそこに人生のアイロニーというか、無常観、ヒューマニックなものがディズニー作品の魅力だと感じています。

今回演じるキロスは悪役ということになりますが、群れから阻害された者たちなんです。

この役をマッツ・ミケルセンが声をいれているのですが、彼が一体この作品をどのように捉えて演じたのかということに非常に興味を持って、この役をうけよう、と思い、とても久しぶりにオーディションを受けました。

『ライオン・キング』は動物の話でありながら、親子のつながりであったりとか、悲しみや苦しみなどの感情、根源的に人間が願っている様々なものが詰め込まれていることで支持されているのかなと感じています。

主人公ムファサ役声優の尾上右近さんがサプライズで渡辺謙さんのお誕生日をお祝い!

会場には主人公ムファサ役声優の尾上右近さんがサプライズで登場!

10月21日は渡辺謙さんのお誕生日ということで、サプライズ・プレゼントとして、「獅子舞嘉例(カリー)」による「獅子舞」の演舞を披露。

「獅子舞嘉例(カリー)」の獅子はライオンを意味するとも言われており、獅子の口の中にそれぞれ書かれた「嘉」「例」の文字を見ることが出来ると毎日が一粒万倍日になり幸せをもたらすと言われています。

キロスのような、2頭の白い獅子舞による迫力満点の舞に大興奮のおふたり。

さらに、尾上右近さんから、作品をイメージした豪華オリジナルケーキもプレゼント。

10月21日の渡辺謙さんのお誕生日をお祝いしました☆

世界的俳優・渡辺謙さんが日本語版吹替声優として参加が決定した『ライオン・キング:ムファサ』

“超実写吹替版”に期待が高まります!

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

声の出演:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、ドナルド・グローヴァー、ビヨンセ、マッツ・ミケルセン、ブルー・アイビー・カーター

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

