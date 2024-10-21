¥Þ¥Þ¤Ç¤âÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¡ÖÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤¼«Ê¬¤Ç¡×¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢2Ï¢ÇÆ¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ó¥ó¥°»°°æ·ëÎ¤²Ö
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¸Þ½½Íò¥«¥Î¥¢¤¬º£·î20Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¥Ã¥º¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡£¶¯É÷¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·¸õ¤Ç¤â¡¢¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëºÂ³Ø¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸Þ½½Íò¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¦1¿Í¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»°°æ·ëÎ¤²Ö¡Ê32¡¢´Û»³¥µ¡¼¥Õ¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡Ë¡£¡É¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ð¡¼¡É¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Å®¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤ë³¤¤Î´Æ»ë°÷¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°°æ¼«¿È¤â¡¢³¤¤Ç¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥µ»¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤¤Áæ¤°Â®¤µ¤ò¶¥¤¦¼ïÌÜ¡Ö¥Ñ¥É¥ë¥Ü¡¼¥É¡×¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2022Ç¯¡¢23Ç¯¤ÈÂç²ñÏ¢ÇÆ¡£24Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¼ïÌÜ¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿SERC¼ïÌÜ¡Ê4¿Í1¥Á¡¼¥à¤Çµß½õ¼Ô¤ò¿×Â®¤ËÅª³Î¤Ëµß¸î¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
»°°æ¤Ï¡¢¡Ö´Æ»ë³èÆ°¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¶¥µ»¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤ÆÃ±½ã¤Ë¥Ñ¥É¥ë¤ò¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢µß½õ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁá¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿ÌÜÅª¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥É¥ë¤¹¤ëÂ®¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢É÷¤ä³¤¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤Ê¤É¡¢¤É¤¦Â®¤¯¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾ï¤Ë¡É¿ÍÌ¿µß½õ¡É¤òÇ¯Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²¤Þ¤Ç²¿¥¥í¤â¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÁæ¤®¿Í¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤ë¡£·è¤·¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë»°°æ¡£¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÌÜÉ¸¤È2ºÐ¤Ë¤Ê¤ë°¦Ì¼¡¦ÍüÎ¤°á¡Ê¤ê¤ê¤¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÆÃ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»º¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¶¥µ»¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÜ²»¤ò¹ðÇò¡£
»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÇË»¤·¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ò¼«Ê¬¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¼«Ê¬¤ÇÊì¿Æ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
À¤³¦Âç²ñ¤Î±óÀ¬¤Ë¤â¡¢ÍüÎ¤°á¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£²ÈÂ²¤Ê¤É¼þ¤ê¤Î»Ù¤¨¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»°°æ¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡¢2032Ç¯¤Î¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¸ÞÎØ½Ð¾ì¤À¡£¡Ö¤Þ¤À¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê³«ºÅÃÏ¤Î¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤ÎËÜ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¾·Ã×³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡Ê¼«Ê¬¤Î¡ËÂç¤¤ÊÌÜÅª¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬³¤¤ÇÍ·¤Ö»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼«Ê¬¤Ç¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½Ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
»°°æ·ëÎ¤²Ö¡Ê¤ß¤Ä¤¤¡¦¤æ¤ê¤«¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1992Ç¯3·î7Æü¡¡161Ñ
¸µ¤Ï¶¥±Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ë½Ð²ñ¤¤¶¥µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÍÌ¿µß½õ¤Î³èÆ°¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤êÆþÉô¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¼¡Âè¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2012Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ï50¿ô¤«¹ñ¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÇÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¡¢¥ê¥ì¡¼¤Ç¤âÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¸½ºß¡¢´Û»³¤ä¾ÅÆî¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
Ê©ÃÅ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºßÂð°åÎÅ,
¹©¾ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Û¥Æ¥ë,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÀÅ²¬