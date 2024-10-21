ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¾ðÀª¡áÆî´ØÅì¡Ê£²¡Ë¾å¡Ú£²£´½°±¡Áª¡Û
¡¡¡þ£³¶è¡¢¾¾Ìî¤È²¬Åç¶¥¤ë¡áÀéÍÕ
¡¡£±¶è¤ÏÁ°¿¦Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢Î©Ì±ÅÄÅè¤È¼«Ì±Ìç»³¤¬ÀÜÀï¡£
¡¡£²¶è¤Ï¼«Ì±Á°¿¦¾®ÎÓ¤¬¡¢ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤áÈ×ÀÐ¡££³¶è¤Ï¼«Ì±Á°¿¦¾¾Ìî¤ÈÎ©Ì±¸µ¿¦²¬Åç¤¬¶¥¤ë¡£¾¾Ìî¤ÏÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤Ø¤ÎÅÐºÜ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£´¶è¤ÏÎ©Ì±¿·¿Í¿å¾Â¤È¼«Ì±¸µ¿¦ÌÚÂ¼¤¬·ãÀï¡££µ¶è¤ÏÌîÅÞ¤¬ÍðÎ©¤·¡¢¼«Ì±Á°¿¦±ÑÍø¤ÈÎ©Ì±¿·¿ÍÌðºê¤¬·ã¤·¤¯Áè¤¦¡££¶¶è¤Ï¼«Ì±Á°¿¦ÅÏÊÕ¤ÈÎ©Ì±¿·¿Í°ÂÆ£¤¬¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¡£
¡¡£·¶è¤Ï¼«Ì±Á°¿¦ºØÆ£¤¬°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¡££¸¶è¤ÏÎ©Ì±Á°¿¦ËÜ¾±¤¬¾®º¹¤ÇÀè¹Ô¤·¡¢¼«Ì±¿·¿Í¾¾ËÜ¤¬ÄÉ¤¦¡£¸øÊç¤Î¾¾ËÜ¤ÏÃÎÌ¾ÅÙÉÔÂ¤¬²ÝÂê¡££¹¶è¤ÏÎ©Ì±Á°¿¦±üÌî¤¬¼«Ì±¿·¿ÍÅÄµÜ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡£±£°¶è¤ÏÎ©Ì±Á°¿¦Ã«ÅÄÀî¤È¼«Ì±¿·¿Í¾®ÃÓ¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¡£Ã«ÅÄÀî¤ÏÊÝ¼éÁØ¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ë¡£¾®ÃÓ¤ÏÎÓ´´Íº¡¦¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Î°úÂàÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤ÆÍÊÎ©¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤Ë·üÌ¿¡££±£±¶è¤Ï¼«Ì±Á°¿¦¿¹¤¬¡¢£±£²¶è¤Ï¼«Ì±Á°¿¦ÉÍÅÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÁö¤¹¤ë¡££±£³¶è¤Ï¼«Ì±Á°¿¦¾¾ËÜ¤ÈÎ©Ì±¸µ¿¦µÜÀî¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡££±£´¶è¤ÏÎ©Ì±Á°¿¦¤ÇÅÞÂåÉ½¤ÎÌîÅÄ¤¬°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¡£¼«Ì±¿·¿Í¹â¶¶¤Ï¸·¤·¤¤¡£¡¡