34ºÐÇÐÍ¥¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËLINE¤â¼ê¤ò¤À¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×ÃæµïÀµ¹¡Ö¸Å¤¯¤Ê¤¤¡©¥Ü¥¯¤È°ì½ï¡£»ÄÇ°¤À¤Í¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ê48¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤¬20Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê34¡Ë¤ÈÁó°æÍ¥¡Ê39¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Î2¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢MC¤Î2¿Í¤È4¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áó°æ¤Ï¡ÖSNS¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À³ëÆ£¤¬¡Ä¡£ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡£¤®¤ê¤®¤ê¡¢¤ä¤ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÎÀ¥¸ÍºÝÀ¤Âå¡Ä¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¤ä¤é¤º¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¼ã¤¤ÃÓ¾¾¤¬¡ÖSNS¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢°ìÀÚ¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ãæµï¤«¤é¡Ö¸Å¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡ËÍ¤é¤°¤é¤¤¡Ä¡¡50²á¤®¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Êý¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ë¤Î¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËLINE¤â¼ê¤ò¤À¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¡·ë¹½¥ä¥Ð¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áó°æ¤«¤é¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤À¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÃæµï¤Ë¡ÖÄ¹Ê¸¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡¡ËÍ¤È°ì½ï¡£²¿¤«¡¢»ÄÇ°¡Ä¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£»ÄÇ°¤À¤Í¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦Ç¯¤À¤«¤é¤¢¤ì¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡×¤ÈÃÓ¾¾¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£