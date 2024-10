KISS OF LIFEとのコラボスニーカーの発売も！ブランド「ROCKFISH WEATHERWEAR」渋谷でポップアップストア開催

イギリス発のシューズ&ウェアブランド「ROCKFISH WEATHERWEAR」が、11月の2日〜12日の期間、渋谷パルコでポップアップストアを開催する。ポップアップストアオープンを記念して、韓国のアイドルグループKISS OF LIFEとのコラボレーションスニーカーの数量限定発売も! ポップアップの初日には、KISS OF LIFEコラボスニーカーを購入した方に、KISS OF LIFEがデザインしたキーリングを数量限定でプレゼント。

さらに、ポップアップイベント期間中にシューズを購入した方全員に、“シューズデコ”が楽しめるチャームセットをプレゼントする。「ROCKFISH WEATHERWEAR」は、季節に応じたスタイリングとファッションを追求し、ブリティッシュクラシックの感性に、雨の多いイギリス特有の気候を考慮した機能性が備わった「ブリティッシュ ウェザーウェア(British Weatherwear)」という新しいコンセプトを提案するブランドだ。これまでに、「Mardi Mercredi」「MINJUKIM」「THE BARNNET」などのブランドとのコラボレーション商品も数多くリリースした注目のブランドとなっている。日本初上陸、限定コラボ、スペシャルギフト企画。さまざまなトピックスが詰まった今回のイベントに、注目が集まる。

■ポップアップストア概要

「ROCKFISH WEATHERWEAR」ポップアップストア

11月2日〜12日

渋谷パルコEAST 3階ポップアップ会場



