ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。10月19日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(10月19日(土)付)を発表しました。

※写真はイメージです



----------------------------------------------------

10月19日放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118

聴取期限 2024年10月27日(日) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

初登場! 今年5月にデビュー30周年をむかえたGLAY。同曲は、9日(水)にリリースされたニューアルバム『Back To The Pops』に収録されています。先週の16位から7ランクアップ↑ 今年7月に結成20周年を迎えた3ピースロックバンド。同曲はテレビアニメ「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」オープニング主題歌です。初登場!「廻廻奇譚」の大ヒットでブレイクしたシンガーソングライター。同曲はテレビアニメ「アオのハコ」のエンディングテーマです。初登場! 大阪を拠点に活動する3人組ポップスバンドのpachae(パチェ)。同曲は、テレビアニメ「妻、小学生になる。」のオープニングテーマです。先週と変わらず第6位。9日(水)には、同曲も収録されたファーストFull Album『Dungeon』がリリースされました。先週の2位から3ランクダウン↓ YOASOBIは、今週末からライブ「YOASOBI DOME LIVE 2024」を開催! 10月26日(土)、27日(日)は京セラドーム大阪、11月9日(土)、10日(日)は東京ドームでおこなわれます。先週の3位から1ランクダウン↓ 清水依与吏さん(Vo./Gt.)は、現在開催中のライブ「anti sleeps tour 2024」を新潟県・朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターでおこなった際、「俺しか見ないセトリなのに無駄によく書けたから共有」というコメントとともに、手書きのトキのイラストをSNSに掲載していました。初登場! メンバーの常田大希(Gt./Vo.)さんが、2021年8月にSixTONESへ楽曲提供した「マスカラ」をセルフカバー! さらに、約1年ぶりとなる新曲「ねっこ」が本日21日(月)に配信リリースされました。初登場! アニメ「ダンダダン」オープニングテーマ。今月の4日(金)に配信リリースされると、2週間で全世界2,000万回再生を突破しました!そして、今週の第1位は……?2週連続の第1位! 現在、全国アリーナツアー「Arena Tour 2024 -Rejoice-」が開催中。18日(金)、19日(土)の2日間は、愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館でおこなわれました。――番組ではほかにも、ゲストパートにBALLISTIK BOYZ・海沼流星(かいぬま・りゅうせい)さん、砂田将宏(すなだ・まさひろ)さんが登場。10月16日(水)にサプライズ配信リリースされた新曲「7」の話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00〜13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ