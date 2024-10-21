◇船田、茂木が安定＝栃木

１区は自民前職船田が企業・団体の組織票をまとめ安定した戦い。

追う立民新人板津はＳＮＳなどで無党派に支持を訴え、維新元職柏倉は保守層の取り込みを狙う。２区は立民前職福田と自民前職五十嵐が互角の戦い。福田は「昭夫党」と呼ばれる市長、県知事時代からの後援会を軸に選挙戦を展開。五十嵐は業界団体の支持固めを図る。

３区は自民前職簗、無所属新人渡辺、立民新人伊賀が三つどもえの戦い。裏金問題を抱える簗に対し、伊賀は街頭演説で批判を強める。渡辺はＳＮＳで若い有権者への訴えに力を入れる。４区は立民藤岡と自民佐藤の前職同士が激しく争う。藤岡は街頭演説やユーチューブでの発信に注力。佐藤は業界団体から支援を受ける。５区は自民前職茂木が他候補を引き離す。

▽栃木１区（４人）

柏倉 祐司５５☆医師 維元（１）

板津 由華３６☆会社役員 立新

船田 元７０☆元経企庁長官自前（１３）

推（公）

▽栃木２区（２人）

福田 昭夫７６☆元総務政務官立前（６）

五十嵐 清５４☆元県会議長 自前（１）

推（公）

▽栃木３区（３人）

簗 和生４５ 元文科副大臣自前（４）

推（公）

渡辺真太朗３１ 元銀行員 無新

伊賀 央６０☆元豊岡市議 立新

▽栃木４区（３人）

佐藤 勉７２☆元党総務会長自前（９）

推（公）

川上 均６８ 元栃木市議 共新

藤岡 隆雄４７☆元議員秘書 立前（１）

▽栃木５区（４人）

谷古宇勘司７３☆元埼玉県議 維新

茂木 敏充６９☆元党幹事長 自前（１０）

推（公）

岡村 恵子７１ 元佐野市議 共新

亀山 陽三６３ 元教員 無新

◇中曽根が盤石＝群馬

派閥裏金事件に伴う逆風の中、自民が５選挙区中４選挙区で先行し、保守王国の地力を見せる。１区は自民前職中曽根が盤石な後援会組織を武器に一歩リード。立民白井、共産店橋の新人２人が巻き返しを図る。２区は自民前職井野が無所属元職石関と共産新人高橋を引き離す。

一騎打ちの構図となった３区では自民前職笹川と立民元職長谷川が接戦を繰り広げる。笹川は支援団体の組織固めに注力。長谷川はＳＮＳで若者にアピールし、前回の雪辱を期す。

４区は自民前職福田が「裏金候補」批判をはね返し、抜群の知名度を生かして優勢。公示直前に出馬を表明した立民新人山田は苦しい戦いだ。５区は自民前職小渕が維新新人中島らを相手に安定した戦いを続ける。

▽群馬１区（３人）

店橋世津子６３ 元前橋市議 共新

中曽根康隆４２☆元防衛政務官自前（２）

推（公）

白井 桂子６２☆看護師 立新

▽群馬２区（３人）

石関 貴史５２ 元衆委員長 無元（４）

高橋 保６７ 元教員 共新

井野 俊郎４４☆元防衛副大臣自前（４）

推（公）

▽群馬３区（２人）

笹川 博義５８☆元環境副大臣自前（４）

推（公）

長谷川嘉一７１☆元県議 立元（１）

▽群馬４区（３人）

山田 博規６５☆医師 立新

萩原 貞夫７５ 元教員 共新

福田 達夫５７ 元党総務会長自前（４）

推（公）

▽群馬５区（３人）

伊藤 達也４１ 党県書記長 共新

小渕 優子５０☆元経産相 自前（８）

推（公）

中島由美子６５☆元榛東村議 維新

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。