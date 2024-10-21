◇６区、大島が中根引き離す＝埼玉

１区は自民前職村井と立民元職武正が横一線。

２区は自民前職新藤が先行する。３区は組織票をまとめた自民前職黄川田、街頭演説中心の運動を展開する立民新人竹内の争い。４区は自民前職穂坂がリードする。５、６、７区は前職同士の争い。５区は立民元代表の枝野を、法相の自民牧原が激しく追う。６区は立民大島が、裏金問題で公認を得られなかった無所属中根を引き離す。７区は自民中野と立民小宮山が接戦。

８区は自民前職柴山を立民新人市来が懸命に追い、９区は自民前職大塚と立民新人杉村の激戦。１０区は無党派層への訴えを強める立民前職坂本と自民前職山口が競り合う。

１１区は自民前職小泉が盤石。１２区は立民森田、自民野中の前職同士が激しく競る。１３区は自民非公認となった無所属前職三ツ林が公明の推薦を受け、政権批判票を取り込む国民新人橋本とデッドヒート。１４区は公明代表の前職石井と浮動票に狙いを定める国民前職鈴木、１５区は自民前職田中と立民元職高木がしのぎを削る。１６区は自民前職土屋が立民新人三角をややリードする。

▽埼玉１区（５人）

矢野由紀子６０ 元川口市議 共新

村井 英樹４４☆元官房副長官自前（４）

推（公）

武正 公一６３☆元財務副大臣立元（６）

浅野目義英６６☆元県議 維新

三上 恭平４２ 会社役員 み新

▽埼玉２区（５人）

奥田 智子５５ 元県議 共新

高橋 英明６１☆元川口市議 維前（１）

新藤 義孝６６☆元経済再生相自前（８）

推（公）

津村 大作５０ 会社役員 諸新

松浦 玄嗣５２☆歯科医 立新

▽埼玉３区（４人）

馬場 浩６７ 元会社員 共新

石川 隆美５９☆元行田副市長維新

竹内 千春５６☆弁護士 立新

黄川田仁志５４☆元内閣副大臣自前（４）

推（公）

▽埼玉４区（４人）

穂坂 泰５０☆外務政務官 自前（２）

推（公）

岸田 光広５７☆元尼崎市議 国新

渡辺 泰之５１☆元高槻副市長維新

工藤 薫７４ 元新座市議 共新

▽埼玉５区（４人）

牧原 秀樹５３☆法相 自前（５）

推（公）

辻村 千尋５６ 元ＮＧＯ職員れ新

枝野 幸男６０☆元党代表 立前（１０）

山本 悠子７２ 元教員 共新

▽埼玉６区（４人）

細谷美恵子６４☆元行田市議 維新

中根 一幸５５ 元外務副大臣無前（５）

大島 敦６７☆元総務副大臣立前（８）

秋山 もえ４８ 元県議 共新

▽埼玉７区（４人）

佐藤 一馬３３ 党地区副委長共新

中野 英幸６３☆法務政務官 自前（１）

推（公）

小宮山泰子５９☆元衆農水委長立前（７）

伊勢田享子４７☆元会社員 維新

▽埼玉８区（４人）

市野 一馬４０☆行政書士 維新

平井 明美８０ 元所沢市議 共新

柴山 昌彦５８ 元文科相 自前（７）

推（公）

市来 伴子４７☆元杉並区議 立新

▽埼玉９区（４人）

大塚 拓５１ 元財務副大臣自前（５）

推（公）

杉村 慎治４８☆元議員秘書 立新

猪股 嘉直７０ 元狭山市議 共新

近藤 秀将４６☆行政書士 維新

▽埼玉１０区（２人）

坂本祐之輔６９☆元東松山市長立前（３）

山口 晋４１☆元議員秘書 自前（１）

推（公）

▽埼玉１１区（３人）

柿沼 遙輝４１ 党地区副委長共新

島田 誠６６☆元寄居町長 立新

小泉 龍司７２☆元法相 自前（７）

推（公）

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。