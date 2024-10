【モデルプレス=2024/10/21】ガールズグループ「UN1CON」(読み:ユニコン)が10月19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER」(以下、ガルアワ)にて初お披露目。モデルプレスでは、メンバーの「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身のJOA(荒牧深愛)から、「ガルアワ」裏側で「日プ女子」参加者と続々と再会を果たしたエピソードを聞いた。<独占コメント>

◆あの子だれ?突如現れた、非オーディション選抜グループの挑戦・UN1CON

◆ジョア(荒牧深愛)独占コメント「日プ女子」出身者との再会エピソード

◆UN1CONプロフィール

UN1CONは2024年8月に結成が発表され、注目を浴びていた新ガールズグループ。荒牧深愛(ジョア)は「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演して最終22位の結果を残し実力派として話題を集めていた。今回の「ガルアワ」がグループにとって初のステージ。2NE1の「I AM THE BEST」をUN1CONオリジナルで振り付けた圧巻のダンスパフォーマンスに続けて、同日リリースされたばかりのDebut Digital Single「A.R.T.」をダイナミックにパフォーマンスし、観客を引き付けた。こっちゃん(田中琴)と久しぶりに会って、今回は離れてる楽屋だったんですけど、舞台裏で待ち合わせて会えました!!「元気ー?」っていう確認とか、あとは「お互い頑張ろうね」ってお話ししました!!いつになってもお互いが高め合える関係なのがすごく幸せだなと感じました!せりな(斉藤芹菜/MADEIN)とは連絡とっていたんですけど、MADEINの楽屋の前で少しお話ししました!お互いの衣装の話とか「また会おうね!」ってお話ししてあとは2人でいっぱいツーショット撮りました!そして、なごみちゃん(阿部和/MADEIN)にも会えました!IS:SUEの楽屋の前を通る時にたまたま出てきたみんなと会えました!!「頑張ってるね」って褒めてくれたり久しぶりに会えたのが嬉しくて泣きそうでした。りのちゃん(坂口梨乃/IS:SUE)とはLINEもしてて、じょあのステージ見てくれていたみたいで、LINEをくれました!UN1CONのメンバー全員でもIS:SUEのステージを見ました!新曲も披露していて見入ってました!(modelpress編集部)INTERVIEW PHOTO:加藤千雅JOAをはじめ、AKARI(アカリ)、KOKORO(ココロ)、NARAE(ナレ)、MANAMI(マナミ)の5人からなる10月19日デビューの5人組ガールズグループUN1CON。デビューシングル「A.R.T.」が10月19日より配信リリースされた。・デビューシングル「A.R.T.」作詞にグラミー賞にノミネートされたWeezer「Happy Hour」を手がけたSeann Boweと、第55回日本レコード大賞優秀楽曲賞のAAA「恋空と雨空」を手がけた岡村洋佑が担当。作曲は、Wanna One「BOOMERANG」(YouTube再生回数7,000万回)やTHE BOYZ「No Air」、MONSTAX等の大ヒット曲を世に送り出した韓国随一のプロデューサーROYDOと、BTSのリーダーRMを迎えたMFBTY「부끄부끄(Feat. EE, Rap Monster of BTS, Dino-J)」や韓国ドラマ「愛の不時着」の主題歌でブレイクしたユンミレのプロデュースを手掛けるKONQUESTが担当。日米韓の豪華作家布陣となっている。【Not Sponsored 記事】