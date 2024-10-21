◇３選挙区とも横一線＝秋田

１区は自民前職冨樫と立民前職寺田が共に譲らぬ激戦を展開し、維新新人松浦が追う。

石破茂首相との近さをアピールする冨樫に対し、寺田は「政治とカネ」問題に照準を合わせ自民批判票の掘り起こしを図る。２区の立民前職緑川と自民新人福原も接戦。運動量と知名度で勝る緑川に福原は組織戦で対抗するが、市長を務めた大館市以外への浸透が課題。３区は自民前職御法川と国民元職村岡が横一線。御法川は票田だった農業団体の離反を警戒し、農業政策への言及を強める。

▽秋田１区（４人）

寺田 学４８☆元首相補佐官立前（６）

松浦 大悟５５☆元参院議員 維新

冨樫 博之６９☆元復興副大臣自前（４）

推（公）

鈴木 知４７ 元秋田市議 共新

▽秋田２区（３人）

福原 淳嗣５６☆元大館市長 自新

推（公）

緑川 貴士３９☆党県代表 立前（２）

山内 梅良７６ 元県議 共新

▽秋田３区（４人）

藤田 和久７５ 元大仙市議 共新

小川 幾代３９☆元市議 立新

村岡 敏英６４☆元議員秘書 国元（２）

御法川信英６０☆元国交副大臣自前（６）

推（公）

◇３区で加藤リード＝山形

全３区で自民がリード。１区はベテランの前職遠藤が地元首長らと連携して組織票を固め盤石。立民新人原田が追うが、共産と一本化できなかったことが響く。２区は国民、共産、れいわの各党新人が乱立。自民前職鈴木は農林水産副大臣として大雨災害の復旧対応などをアピールし、抜け出した。国民新人菊池が党幹部らの応援を受け追走する。３区は自民前職加藤が閣僚経験や強固な地盤を生かし先行。立民新人石黒は政権批判を展開する。共産新人山田は厳しい戦い。

▽山形１区（３人）

原田 和広５１☆元県議 立新

三井寺 修４４ 党県委員 共新

遠藤 利明７４ 元党総務会長自前（９）

推（公）

▽山形２区（４人）

鈴木 憲和４２☆農水副大臣 自前（４）

推（公）

岩本 康嗣５９ 党地区委員長共新

二藤部冬馬４２☆元大石田町議れ新

菊池大二郎４２☆元県議 国新

▽山形３区（３人）

石黒 覚６８☆元県議 立新

山田 守６２ 元鶴岡市議 共新

加藤 鮎子４５☆元こども相 自前（３）

推（公）

◇３区で小熊優位＝福島

１区は野党共闘が成立し先行する立民前職金子を自民前職亀岡が追う。比例重複立候補が認められなかった亀岡は「１０増１０減」で新たに加わった旧２区の組織票で巻き返しを図る。２区は知名度に勝る立民前職玄葉が一歩リード。父の地盤を継いだ自民新人根本は世代交代を訴え追走する。３区は立民前職小熊が優位。自民前職菅家の出馬断念を受け急きょ無所属で出馬した前職上杉は、強みの県南地域を足掛かりに支持拡大を急ぐ。４区は立民新人斎藤、自民新人坂本が競る。

▽福島１区（２人）

亀岡 偉民６９ 元復興副大臣自前（５）

推（公）

金子 恵美５９☆元復興政務官立前（３）

▽福島２区（３人）

丸本由美子６２ 元須賀川市議共新

玄葉光一郎６０☆元外相 立前（１０）

根本 拓３８☆弁護士 自新

推（公）

▽福島３区（３人）

小熊 慎司５６☆党県代表 立前（４）

唐橋 則男６３ 党県委員 共新

上杉謙太郎４９ 元外務政務官無前（２）

▽福島４区（３人）

斎藤 裕喜４５☆会社役員 立新

熊谷 智４４ 党地区委員長共新

坂本竜太郎４４☆元県議 自新

推（公）

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。