◇全区で伯仲＝青森

１区は、自民前職津島と立民元職升田が横一線の戦いを繰り広げる。

津島は前回コスタリカ方式で比例代表に回り、小選挙区は７年ぶり。２区は自民前職神田と、立民県連が「公認並み」で支える無所属新人松尾が接戦。神田は地盤を引き継いだ大島理森・元衆院議長から全面支援を受ける。国民新人金浜は連合の推薦を得たが厳しい。３区は立民新人岡田と自民前職木村が伯仲。木村は派閥裏金事件の当事者として逆風に苦しむ中、強固な地盤を生かした組織戦を展開する。

▽青森１区（３人）

津島 淳５８☆元法務副大臣自前（４）

推（公）

升田世喜男６７☆元県議 立元（１）

斎藤 美緒４４ 党地区委員長共新

▽青森２区（４人）

金浜 亨３６☆元教員 国新

神田 潤一５４☆内閣府政務官自前（１）

推（公）

久保 将７０ 元八戸市議 共新

松尾 和彦６１ 元三戸町長 無新

▽青森３区（４人）

木村 次郎５６ 元防衛政務官自前（２）

推（公）

岡田 華子４４☆弁護士 立新

其田 寿一３８ 元議員秘書 無新

長坂 淳也４８☆コンビニ店長維新

◇３区、小沢やや先行＝岩手

１区は、７選を目指す立民前職階が労組など支持基盤を固め、自民米内、共産吉田の２新人に対し優位な戦い。２区は自民前職で党総務会長の鈴木が財務相経験などの実績を掲げリード。立民新人中村が政治改革を訴え懸命に追う。３区は前回初めて小選挙区で敗れ、１９選に向け雪辱を期す立民前職小沢がやや先行。裏金事件で比例重複立候補がかなわなかった自民前職藤原が背水の陣で巻き返しを狙うが、「政治とカネ」を巡る自民議員の不祥事に伴う参院岩手選挙区補欠選挙も影を落とす。

▽岩手１区（３人）

米内 紘正３７☆元県議 自新

推（公）

階 猛５８☆元総務政務官立前（６）

吉田 恭子４３☆党県副委員長共新

▽岩手２区（２人）

鈴木 俊一７１ 党総務会長 自前（１０）

推（公）

中村 起子５９☆会社役員 立新

▽岩手３区（２人）

藤原 崇４１ 元党青年局長自前（４）

推（公）

小沢 一郎８２☆党選対役員 立前（１８）

◇４区で閣僚経験者接戦＝宮城

１区は小選挙区での初勝利を狙う立民前職岡本が自民派閥裏金事件への批判を強め、わずかにリードする。自民前職土井は公明との連携など組織戦を徹底し、激しく追い上げる。維新新人高橋は知名度向上に懸命だ。

２区の自民前職秋葉は政治資金問題で復興相を更迭されたことなどが響き、立民前職鎌田に一歩後れを取る。３区は地元民放アナウンサーだった立民新人柳沢と、裏金事件で戒告処分を受けた自民前職西村が激しく競り合う。

４区は県内の小選挙区１減に伴い閣僚経験者同士の初対決となった。立民前職安住と自民前職伊藤が互いの地盤への浸透を競い、デッドヒートを繰り広げる。５区は石破政権で政調会長に就いた自民前職小野寺が維新新人境らを相手に安定した戦いを進める。

▽宮城１区（３人）

岡本 章子６０☆元仙台市議 立前（２）

高橋 浩司６１☆元鎌倉市議 維新

土井 亨６６☆元復興副大臣自前（５）

推（公）

▽宮城２区（３人）

早坂 敦５３☆元仙台市議 維前（１）

鎌田さゆり５９☆元県議 立前（３）

秋葉 賢也６２☆元復興相 自前（７）

推（公）

▽宮城３区（２人）

西村 明宏６４ 元環境相 自前（６）

推（公）

柳沢 剛６１☆元民放アナ 立新

▽宮城４区（４人）

伊藤信太郎７１☆元環境相 自前（７）

推（公）

大林 正英６０☆元釜石市議 れ新

佐藤 雄一４５☆元石巻市議 維新

安住 淳６２☆元党国対委長立前（９）

▽宮城５区（３人）

中嶋 廉７１ 元県議 共新

小野寺五典６４ 党政調会長 自前（８）

推（公）

境 恒春４５☆元県議 維新

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。