【ダウナーお姉さんは遊びたい】10月21日 連載開始

小学館は、コミック配信サイト「週刊コロコロコミック」にてマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」の連載を本日10月21日に開始した。

本作は漫画家の山鷹景氏が手掛ける新連載作品。中学生の主人公「新夕 晴(にった はる)」と、ミステリアスなお姉さんとのエピソードを描くマンガになっている。第1話ではコロコロコミックを読むお姉さんとの出会いが描かれており、後半にはホビーを使った遊びが展開される。

「週刊コロコロコミック」の公式Xは「衝撃のホビーコメディ爆誕」と本作を紹介しており、ホビーマンガでありながらユニークな要素を取り入れた作風に注目が集まっている。すでに第2話までが公開中で、今後は毎週月曜日に更新が行なわれる。

□「週刊コロコロコミック」の「ダウナーお姉さんは遊びたい」のページ

あらすじ

中学校に進学し周りの変化に戸惑う新田晴は、ある日の夕方、公園のベンチで謎のお姉さんに声をかけられる。「さあ少年。選びたまえ、君のベイを。」ベイ……。ベイ? ベイブレード!? お姉さんの正体は、この世の何よりもホビーを愛するコロコロ現役読者だったのだ! 夕焼け空とコロコロがよく似合う「少年」呼びのダウナーお姉さんとの、本格ホビーコメディ!

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.