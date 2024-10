10月21日 公開

マンガ「薫る花は凛と咲く」にて、作者・三香見サカ氏による本作の連載3周年記念イラストが公開された。

「薫る花は凛と咲く」は底辺男子高校の主人公と、由緒正しきお嬢様校に通うヒロインの“近くて遠い”恋模様を描く学園青春作品。マガポケにて連載中となり、2025年にはTVアニメの放送が予定されている。

公開されたイラストには、三香見サカ氏のコメントとともに本作の連載3周年を祝う凛太郎と薫子が描かれている。

【薫る花は凛と咲く】

とある場所には、隣接するふたつの高校がある。バカが集まる底辺男子校・千鳥高校と、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子。強面で物静かな千鳥高校2年・紬凛太郎は、実家のケーキ屋の手伝いの最中にお客で来ていた少女・和栗薫子と出会う。薫子との時間を心地よく感じる凛太郎だったが、彼女は隣接しながらも徹底して千鳥を嫌う桔梗女子の生徒で……!?“近くて遠い”二人が織りなす、青春彩る学園物語!!

