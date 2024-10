2024¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¡Ú¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Û£²¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì

今年も年に1度のお楽しみ、クリスマスコフレ&ホリデー限定コスメのシーズンが到来。【ADDICTION(アディクション)】では、メタリックパステルのグラデーションが幻想的な「FANTASY FREEFALL(ファンタジーフリーフォール)」と、アンティークグラスに着想した「THROUGH THE GLASS(スルー ザ グラス)」の2つのテーマで、限定キットや限定カラーが登場します。

第1弾:メタリックパステルのグラデーションからなるホリデー限定キット5アイテム

第2弾:アンティークグラスが見せる変幻の姿を閉じ込めた、ホリデー限定カラーのアイパレなど7アイテム

アディクションの2024ホリデーコレクション第1弾となる「FANTASY FREEFALL(ファンタジーフリーフォール)」。ファンタジックなホリデーの世界観をメタリックパステルのグラデーションで表現された限定キット全5アイテムがラインナップしています。繊細なパールが均一に伸び広がるホリデー限定の2色がセットされたアイシャドウ、マットカラー1色とニュアンサー2色がセットされた粉感ゼロのクリーミーなパウダーブラッシュ、そしてみずみずしいツヤと高保湿感のティントリップバームの限定キットが2種類登場。▲左:アディクション ホリデー アディクション ファンタジー フリーフォール 機 7,040(税込)、右: アディクション ホリデー アディクション ファンタジー フリーフォール II ¥7,040(税込)「アディクション ホリデー アディクション ファンタジー フリーフォール 機廚蓮淡い光のヴェールでまとうペールトーンで、繊細な輝きが透き通る、夢見るような表情へと導いてくれますし、「アディクション ホリデー アディクション ファンタジー フリーフォール II」は、眩しい光の温度感でまとうウォームトーンのキットで、生命感と幸福感がきらめく、明るい表情へと仕上げてくれます。多彩なマットリップ1色とリップオイル2色がミニサイズでセットされたミニリップトリオも2種類登場。▲左:アディクション ミニ リップ トリオ ファンタジー フリーフォール 101 Cure for Love ¥4,950(税込)、右:アディクション ミニ リップ トリオ ファンタジー フリーフォール 102 Floating Free ¥4,950(税込)「101 Cure for Love」はイノセントなピンクのリップトリオで、スモーキーピンクのジェントルなマットに、ベリーピンクのディープなグロッシー、ピュアなパールがひしめくシアーピンクがセット。「102 Floating Free」は、モードで自由な表情を唇に生み出すオレンジブラウンのリップトリオで、自然体なアプリコットオレンジのマット、クリアブラウンのシックなグロッシー、ゴージャスなパールのシアーゴールドがセットされており、どちらも特別感ある唇をまとえます。そして、オリジナルのポーチがついたベースメイクアップが堪能できるコレクションもラインナップ。▲アディクション ホリデー アディクション ベースメイクアップ コレクション 2024 限定2種(101/102) 各8,580(税込)2色から選べる、ピンとした立体ツヤとハリをもたらすベストセラーの「ザ ファンデーションリフトグロウ(10mL)」と、骨格までも変わって見えるような、洗練された顔立ちへと導く「デイクリーム(20g)」と「クレンジングクリーム(30g)」、そして、なめらかな透明感を持続させるルースパウダー「インビジブル エッセンス ルースパウダートランスルーセント + (2.5g)」の限定色がセット。相性抜群の4つのプロダクトで、ホリデーにふさわしいLIFT GLOWな肌へと仕上げてくれます。第2弾となる「THROUGH THE GLASS(スルー ザ グラス)」コレクションは、気のおけない仲間と語り合うチルな時間に手に取るアンティークグラスに着想した限定カラー7アイテム。2024年10月25日(金)に発売されます。スキンケア発想の4色アイシャドウパレットからは、アンティークブラスが見せる変幻の姿を、色と光のニュアンスが複雑に重なり合うパールベースの幻想的な4色で構成。▲アディクション ザ アイシャドウ パレット + “スルー ザ グラス” 限定2種(左:101 Tinted Glass、右:102 Antique Glass) 各¥6,820(税込)「101 Tinted Glass」は、グラスに光がゆらめく瞬間を切り取ったペールカラーで表現され、「102 Antique Glass」は、時を経た重厚なグラスから放たれる煌めきのディープカラーがセットされています。ひと塗りでガラスのようにクリアなツヤをオンしてくれるアイグロスは、濡れたような質感で遊び心とモード性をメイクアップにプラスできます。▲左:アディクション ザ アイグロス “スルー ザ グラス” 限定1色(101 Dewy Glass) ¥2,750(税込)、右:アディクション ザ リキッド アイシャドウ ウルトラスパークル 限定1色(107 Rose Bubble) ¥2,750(税込)そして、星屑を詰め込んだような煌めきを放つリキッドアイシャドウからは、ピンクシャンパンの泡のような限定色がラインナップ。サイズやカラーが異なるパールやラメが高配合されているグリッターカラーは、ホリデーシーズンにピッタリです。シックなブラックのクリームティントチークは、肌になじませると血色感を帯びたピンクに変化する、見た目を裏切る発色が楽しいチーク。透明感と艶のある上気したような表情へと導いてくれます。▲左:アディクション クリーム チーク ティント “スルー ザ グラス” 限定1色(101 Hidden Blush) ¥3,300(税込)、右:アディクション ザ スパークル マスカラ “スルー ザ グラス” 限定1色(101 Spark Romance) ¥3,850(税込)クリアタイプのマスカラに複雑なカラーパールの輝きをブレンドしたトップコートタイプのマスカラも登場。まばゆいほどの煌めきのシャンパンゴールドでまつ毛をドレスアップしてくれます。色持ち、ツヤ、高発色のすべてを兼ね揃えたスキンケア発想のティントリップからは、唇に存在感を生み出す甘くビターな限定カラー2色が登場。▲左:アディクション リップ セラム ティント 限定2色(101 Tipsy Berry、102 Amaretto) 各¥3,520(税込)、右:アディクション リップ オイル ティント 全2色(001 Energy of Gold、002 Candle Hour) 各¥3,300(税込)そして、唇の水分に反応してピンクカラーに染まるティントタイプのリップオイルからは、ピンクを秘めたリュクスなゴールドカラーと、ピンクレッドを秘めたシルバートープが、モダンな煌めきと血色感を与え華やかな印象の唇へと仕上げてくれます。年に1度の特別感のホリデーシーズンだからこそ、メイクで煌めきをオンして華やぎ感のあるメイクをぜひ楽しんでみてくださいね。<text:Hiromi Anzai 問:ADDICTION BEAUTY 0120-586-683>