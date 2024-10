10月21日 発表

バンダイナムコアミューズメントとプレジャーキャストは、2025年4月1日付けで合併することを発表した。

バンダイナムコアミューズメントは、2018年にナムコとバンダイナムコエンターテインメントの業務用ゲーム事業部門が統合して誕生した会社。アミューズメントゲーム機の企画開発のほか、施設の開発や運営を行なってきた。

一方、プレジャーキャストは2003年にバンダイの子会社として設立され、ファミリー向けアミューズメント施設やキャラクターテーマ施設の企画開発や運営を行ない、ファミリーエンターテインメントに特化した会社へと成長。

今回の合併は、両社の強みを掛け合わせ、未就学児を主な対象とした事業領域をバンダイナムコグループにおけるリアルエンターテインメント事業の新たな要として成長させることを目的としているという。双方のこれまで培ってきたノウハウや知見を組み合わせることで、今までにはなかった発想の新たな施設やサービスを生み出し、次世代の顧客基盤を築いていくとしている。

本件合併の効力発生日は2025年4月1日を予定し、バンダイナムコアミューズメントは存続会社、完全子会社であるプレジャーキャストは消滅会社とする吸収合併となる。合併効力発生日以降、プレジャーキャストが運営する施設および事業はバンダイナムコアミューズメントにて継続し、顧客との契約やプレジャーキャストに対する債権及び債務の全てをバンダイナムコアミューズメントが承継する。

