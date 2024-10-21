¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¹¤®¡ª¡ª¡×ËÜÅÄÍã¡¡¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡ß¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÈþµÓºÝÎ©¤Ä»äÉþ»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡½÷Í¥¤ÎËÜÅÄÍã¤¬£±£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°µ´¬¤Î»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈ±¤òÀ÷¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é£±£°¥±·î¡×¡Ö£²£°Âå¤Îº¢¤Û¤ÜËè·îÈ±¤òÀ÷¤á¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤µ¤¹¤¬¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¹¤®¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Ä¹Âµ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ©¤·¤í¤Ã¡ªÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¹¤®¡ª¡ª¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¿§µ¤¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÎÄºÅÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£