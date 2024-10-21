◇５区、池田と和田が激戦

１区は立民前職道下が自民新人加藤をわずかにリード。

２区は立民前職松木がやや先行し、自民前職高橋が追う展開。３区は立民荒井と自民高木、４区は立民大築と自民中村の前職同士が拮抗（きっこう）する。４区は新区割りで編入された石狩市票の行方がカギを握る。

５区は立民元職池田が自民前職和田と激戦を演じる。裏金事件で比例重複立候補が認められなかった和田は、千歳市のラピダス工場を軸とした経済活性化を訴え支持固めに懸命。６区は自民前職東と立民新人の元旭川市長・西川が競り合う。

与野党一騎打ちの７区は、自民前職鈴木が高い知名度で立民新人篠田をリード。８区は優位に立つ立民前職逢坂を自民新人向山が追う。９区は立民前職山岡が自民新人松下を引き離し安定した戦い。

１０区は、立民前職神谷を自民の支援も受ける公明前職稲津が猛追。１１区は立民前職石川と自民前職中川が競る。１２区は自民前職武部を立民新人川原田が追い上げる。共産は９選挙区、維新は３選挙区に擁立したがいずれも厳しい。

▽１区（５人）

小林 悟６０☆医師 維新

道下 大樹４８☆元道議 立前（２）

田中 義人５２☆元倶知安町議参新

千葉 尚子４４ 元札幌市議 共新

加藤 貴弘４１☆元道議 自新

推（公）

▽２区（４人）

山崎 泉５１☆元道議 維新

宮内 史織３２☆党道常任委員共新

松木 謙公６５☆元農水政務官立前（６）

高橋 祐介４４☆元議員秘書 自前（１）

推（公）

▽３区（５人）

増田 健治７０ 薬剤師 無新

荒井 優４９☆党副幹事長 立前（１）

鳥越 良孝６８☆元道議 維新

伊藤理智子６３ 元札幌市議 共新

高木 宏寿６４☆復興副大臣 自前（３）

推（公）

▽４区（４人）

佐々木明美６３ 元札幌市議 共新

中村 裕之６３☆元農水副大臣自前（４）

推（公）

大築 紅葉４１☆党国対補佐 立前（１）

斎藤 佳代４１ 元静岡市議 無新

▽５区（３人）

和田 義明５３ 元内閣副大臣自前（３）

推（公）

池田 真紀５２☆社会福祉士 立元（１）

鈴木 龍次６４ 党道委員 共新

▽６区（３人）

荻生 和敏７４ 党地区副委長共新

西川 将人５５☆元旭川市長 立新

東 国幹５６☆元道議 自前（１）

推（公）

▽７区（２人）

篠田奈保子５２☆弁護士 立新

鈴木 貴子３８☆元外務副大臣自前（４）

推（公）

▽８区（３人）

逢坂 誠二６５ 元党代表代行立前（５）

本間 勝美５６ 元函館市議 共新

向山 淳４０☆元商社員 自新

推（公）

▽９区（３人）

立野 広志６７ 元洞爺湖町議共新

松下 英樹３４☆会社役員 自新

推（公）

山岡 達丸４５☆党総務局長 立前（３）

▽１０区（２人）

神谷 裕５６☆元議員秘書 立前（２）

稲津 久６６ 元厚労副大臣公前（５）

推（自）

▽１１区（３人）

石川 香織４０☆党副幹事長 立前（２）

中川 郁子６５☆元農水政務官自前（３）

推（公）

佐藤 耕平４８ 元中札内村議共新

▽１２区（２人）

武部 新５４☆文科副大臣 自前（４）

推（公）

川原田英世４１☆元網走市議 立新

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。