大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、“ホワイトクリスマス”をテーマとしたイベント「HARMONYLAND CHRISTMAS」を初開催。

イベント期間中は、ライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」が上演されるほか、雪だるまとクリスマスツリーのフォトスポットが初登場するなど、様々な企画が実施されます☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「HARMONYLAND CHRISTMAS」

開催期間:2024年11月15日(金)〜12月25日(水)

キービジュアル制作:株式会社白組

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて初開催される、“ホワイトクリスマス”をテーマにしたクリスマスイベント「HARMONYLAND CHRISTMAS」

イベント期間中は、ライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」が上演されます。

ハーモニーランド初の雪が降る演出があるステージで、小さなお子さんから大人の方まで楽しめるライブショーをお届け。

サンタさんにサプライズダンスを贈るシーンもある、キャラクターたちといっしょに踊って盛り上がれるショーです。

さらに期間中は、クリスマス気分が一気に高まる「ハローキティ」&「ディアダニエル」の雪だるまとクリスマスツリーのフォトスポットが初登場。

ほかにも、今回のイベントのために特別に描き下ろしたイラストグッズや、イベントのテーマカラーである“ホワイト”を基調としたメニューが登場する予定です☆

期間限定ライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」

上演時間:16:00〜16:20

上演場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン

ショー制作協力:株式会社Grand-Clear

ハーモニービレッジにて、ライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」を上演。

「ハローキティ」たちが、クリスマスシーズンを思いっきり楽しめる“ホワイトクリスマスパーティー”を計画しました。

ハーモニーランド初の雪が降る演出で、小さなお子さんから大人の方まで楽しめるライブショーです。

パーティーに招待したサンタさんが揃えば準備は万端。

ライブショーの中では、いつもプレゼントを届けてくれるサンタさんにサプライズダンスを贈るシーンもあるので、一緒に踊ってサンタさんを驚かせることができます。

キラキラ輝くホワイトコスチュームで登場するキャラクターやサンタさんに注目です☆

サンタさんの声の出演は 牧島輝さんに決定

ライブショーのキーマンであるサンタさんの声を担当されるのは、牧島輝さん。

ドラマや映画、舞台などで活躍されている俳優の牧島輝さんが声を演じます。

牧島輝さん プロフィール

1995年8月3日 埼玉県出身。

2016年 ミュージカル「テニスの王子様」3rdシーズン 9代目 海堂薫役で本格的に舞台デビュー。

以降、ミュージカル「刀剣乱舞」、舞台「キングダム」、舞台「セトウツミ」、舞台「ハムレットQ1」、映画「海岸通りのネコミミ探偵」、ドラマ「不適切にもほどがある!」など多方面で活動中です。

10月8日にTVアニメ「ハイガクラ」のエンディングテーマ「Phoenix」をリリースされました。

期間限定ライブショー『MERRY WHITE CHRISTMAS』参加グッズ「スターバルーン」

価格:900円(税込)

販売店舗:カントリーマーケット、サンリオキャラクターコレクション、サンリオnakayokuショップ

参加グッズとして「スターバルーン」を販売。

小さなお子さんも楽しめる、鈴入りのバルーンです。

「MERRY WHITE CHRISTMAS」内「Let’sダンス!〜サンタに贈るプレゼント〜」

上演時間:11:00〜

上演場所:プラザステージ

出演キャラクター:日によって異なります。詳しくはホームページを確認ください

ライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」の中で、サンタさんに贈るサプライズダンスを、キャラクターたちと一緒に練習できる時間が設けられます。

練習のあとはキャラクターとのハイタッチが楽しめます。

ステージイベント「クリスマス de BINGO!」

上演時間:14:30〜

上演場所:プラザステージ

出演キャラクター:ウィッシュミーメル、バッドばつ丸、ぼんぼんりぼん

※キャラクターが週替りで登場予定

クリスマスコスチュームの「ウィッシュミーメル」「バッドばつ丸」「ぼんぼんりぼん」が週替わりでプラザステージに登場し、ビンゴゲームを開催。

どんな景品が当たるかは当日のお楽しみです。

ビンゴが当たった方には、キャラクターと写真撮影も楽しめます。

初登場:キティ&ダニエルの雪だるまとクリスマスツリーのフォトスポット

設置場所:ハーモニービレッジ

クリスマス気分を盛り上げるのに欠かせない「ハローキティ」&「ディアダニエル」の雪だるまとクリスマスツリーのフォトスポットが初登場。

クリスマスの思い出に写真や動画撮影などが楽しめます☆

MERRY WHITE CHRISTMAS スペシャルグリーティング

実施日:2024年11月16日(土)〜12月25日(水)

実施時間:10:30〜 ※事前予約制・有料

出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン

実施場所:サンリオキャラクターズ ファンプラザ

サンリオキャラクターズ ファンプラザでは、ライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」のコスチュームのキャラクターと特別な時間を過ごせる「MERRY WHITE CHRISTMAS・スペシャルグリーティング」を実施。

キャラクターのぬいぐるみがデコレーションされたツリーと一緒に撮影もできます。

参加された方には限定ノベルティをプレゼント☆

※すべて事前予約制・有料です。詳細は必ず各ホームページを確認ください

ホワイトなクリスマス衣装に身を包む「HARMONYLAND CHRISTMAS」限定グッズ

グッズ名・価格:

イラストビジュアルグッズ・ラメ入りアクリルキーホルダー 935円(税込)・A4クリアファイル 440円(税込)・ステッカー 700円(税込)※11月15日(金)発売シークレット缶バッジ(φ75mm)605円(税込)※発売日未定ライブキャラクターグッズ・アクリルスタンド 価格未定※発売日未定ライブキャラクターキービジュアルグッズ・ポストカード 330円(税込)・A2ポスター 1,500円(税込)※発売日未定

販売店舗:カントリーマーケット

カントリーマーケットにて、今回のイベントのために特別に描き下ろしたイラストグッズを販売。

キラキラと輝くラメ入りアクリルキーホルダーは全7種類です。

そのほかにも、A4クリアファイルやステッカーもラインナップされます。

きらめくホワイトで彩られたクリスマス限定の「HARMONYLAND CHRISTMAS」フードメニュー

メニュー名・価格:※全て予定価格

・キキ&ララの星降るチーズリゾット〜たまごのせ〜 1,600円(税込)

・ホワイトチーズピザ 800円(税込)

・ホワイトグラタンドッグ 700円(税込)

・えんとつロールケーキセット(ドリンク付き)700円(税込)

・ツリーカップケーキセット 700円(税込)

・フルーツチーズケーキ 〜飲むチーズケーキ〜(キウイ・ストロベリー) 各800円(税込)

・クリスマスツリー風ホットドリンク 各600円(税込)

イベント期間中はテーマカラーの“ホワイト”を基調としたメニューが登場。

「キキ&ララの星降るチーズリゾット〜たまごのせ〜」は「リトルツインスターズ」の「キキ」と「ララ」がクリスマスツリーを飾り付けている様子が描かれたオリジナルもなか付きです。

「ホワイトチーズピザ」には、たっぷりのチーズフォンデュソースをトッピング。

「フルーツチーズケーキ〜飲むチーズケーキ〜」は、濃厚なチーズケーキドリンクと、果肉の食感が楽しめるスイーツドリンクで、キウイまたはストロベリーから選べます。

ココアや抹茶ミルクにクリスマスツリーに見立てたホイップがトッピングされた「クリスマスツリー風ホットドリンク」は、寒い日にぴったりのメニューです。

家族やお友だち、大切な方とクリスマスシーズンを思い切り楽しむイベント。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて2024年11月15日より開催される「HARMONYLAND CHRISTMAS」の紹介でした☆

© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更になる場合があります

