東京ディズニーリゾートの人気食べ歩きフード、ポップコーン。

かわいいディズニーキャラクターのポップコーンバケットが続々と登場中。

今回は、「ミッキーマウス」モチーフのポップコーンバケットを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート「ミッキーマウス」ポップコーンバケット

価格:3,200円

発売日:2024年11月8日

販売店舗:ポップコーンワゴン

※2024年11月8日(金)から11月9日(土)の期間は、ポップコーンワゴンにて、当日入園する際に使用したパークチケットをご提示いただきます。いずれかのワゴンを1回のみご利用でき、パークチケット1枚につき1つの購入個数制限を実施いたします。

東京ディズニーリゾートに「ミッキーマウス」をモチーフにしたポップコーンバケットが登場!

映画撮影中の「ミッキーマウス」はかっこよくポーズを決めています。

バックには様々なコスチュームに、“Action”と書かれたカチンコをくわえた「プルート」、そしてカメラを回す「グーフィー」の姿が!

立体感のあるデザインが魅力です。

2023年1月に発売された「ミニーマウス」のポップコーンバケットとペア持ちしてもかわいい!

東京ディズニーリゾート「ポップコーンバケット」の紹介でした。

