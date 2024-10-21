NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¡×ÆÃ½¸¤â¡È»úËë¡É¤ÏÄñ¹³¤«¸À¤¤Ìõ¤«¡£¿¿°Õ¤ò½ä¤Ã¤Æ»ëÄ°¼Ô¥â¥ä¥â¥ä
¡¡NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¡È¥¢¥¤¥É¥ëÄë¹ñ¡É¤Î¼ÂÁü¡Ù¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Æü·Ï¿Í¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÍèÎò¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÁðÁÏ´ü¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÀ²Ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ú¸À¡¢¤µ¤é¤Ë»Ð¤Î¥á¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ë¡È¥á¥Ç¥£¥¢»ÙÇÛ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢À²Ã³²ÌäÂê¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¡¢ÆÃ¤ËNHK¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÛ£Ëæ¤ÊÉÁ¤«¤ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬NHK¶ÉÆâ¤ÎÃËÀÍÑ¥È¥¤¥ì¸Ä¼¼¤ÇÀ²Ã³²¤« ¡Ö¥¶¾¯Ç¯¶æ³ÚÉô¡×¸µ½Ð±é´õË¾¼Ô¤¬¾Ú¸À
¡Ö¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¶É°÷¤¬´é½Ð¤·¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥á¥ê¡¼»á¤Î°µÎÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µNHK¤ÎÍý»ö¤ÇSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¼ãÀôµ×Ï¯»á¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ãÀô»á¤«¤é¤Ï¾Ú¸À¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡£NHK¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÉÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤«¤é²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿ÃËÀ¤ÎÂ¸ºß¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¼ãÀô»á°Ê³°¤Î»ëÅÀ¤Ç¤âNHK¤ÎÀÕÇ¤¤ò¸¡¾Ú¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëSMILE-UP.¼Ò¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤Ï¡Ô¤Þ¤ÀÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ¤ÈÂç±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç¤Ï½éÂå¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÃæÃ«ÎÉ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯74¡Ë¤Î»Ð¤¬½Ð±é¡£SMILE-UP.¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Åö½é¤ÏÊ¿¼Õ¤ê¤À¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤À¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤«¤é¤ÎÀ²Ã³²¤ò¡ÈË½Ïª¡É¤·¤¿ÃæÃ«¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎµÕ½±¡Ù¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤Î»Ð¤Ë¤Ï¡ÈÊä½þ¤ò¤·¤Ê¤¤¡É¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ëÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤Î»Ð¤ÈÆ±¼ÒÊä½þËÜÉôËÜÉôÄ¹¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Î²»À¼¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸ø³«¡£ËÜÉôÄ¹¤¬¡ÖÃ¯¤¬²¿¤ò¼Õ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢ËÜ¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬¡ËÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¤È³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¸åÌ£¤Î°¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈÖÁÈ¤Ï½ªÎ»¡£ºÇ¸å¤Ë²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»úËë¤¬Æþ¤ê¡¢NHK¤¬µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é°ÍÍê¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÉ½¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£NHK¤âÅö»þ¤ÎÇ§¼±¤äÂÐ±þ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼«¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤ÆÀ²Ã³²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼è°úÀè¤â´Þ¤á¤Æ¿»Æ©¤µ¤»¿·¤·¤¤»ö¼Â¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Î¸¡¾Ú¤ÏÊóÆ»¡¦ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¤¸ø¶¦ÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÊä½þÃ´ÅöËÜÉôÄ¹¤ÎÂÐ±þ¤¬À¤´Ö¤ËÎ®¤ì¤¿¤È¤³¤Ï¸«±þ¤¨¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î»úËë¤ÇÄñ¹³¤È¤â¼è¤ì¤ë¤·¡¢¹ÈÇò¤â¤¢¤ë¤·¤³¤ì¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤«¤é¤Í¡¢¤Ã¤ÆNHKÂ¦¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ë¤â¼è¤ì¤Á¤ã¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¼è°ú¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿ÉôÌç¤È¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤¿ÉôÌç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î»úËë¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤¿ÉôÌç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤»¤á¤Æ¤â¤ÎÄñ¹³¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Õ
¡Ô»úËë¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢NHK¤È¤·¤Æ¤Î¸¡¾Ú¤Èã´¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡©¡Õ
¡ÔºÇ¸å¤Î»úËë¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢²¿¡©¡Ö½Ð±é°ÍÍê²ÄÇ½¡×¤È¡Ö·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡×¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½é¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤È¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨ÈÈ¤·¤¿ºá¤ËÂÐ¤·¼Õ¤ê¤äÈ¿¾Ê¤¬Á´Á³¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ëÄ°Î¨Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¼è°úºÆ³«¤·¤Þ¡¼¤¹¡¢¤È¤Î°õ¾Ý¤·¤«»Ä¤é¤ó¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»úËë¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤ÎÄñ¹³¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âã´¤Ï¤³¤ì¤ÇºÑ¤ó¤À¤Èµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¸À¤¤Ìõ¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òº®Íð¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡NHK¶ÉÆâ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Èï³²¤Ï¡©¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬NHK¶ÉÆâ¤ÎÃËÀÍÑ¥È¥¤¥ì¸Ä¼¼¤ÇÀ²Ã³²¤« ¡Ö¥¶¾¯Ç¯¶æ³ÚÉô¡×¸µ½Ð±é´õË¾¼Ô¤¬¾Ú¸À¡Ù¤Ç¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£