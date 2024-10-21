¥È¥ì¡¼¥É¤«¤é3¥«·î¤ÇMVP¤Î¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×ÂÇÅÀµÏ¿¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹10¡Ý5¥á¥Ã¥Ä¡Ê2024Ç¯10·î20Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2¥é¥ó¤ò´Þ¤à5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢º£¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éº¸ÍãÀþ¤Ø2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£3²ó¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£¥·¥ê¡¼¥º11ÂÇÅÀÌÜ¤È¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î1¥·¥ê¡¼¥º11ÂÇÅÀ¤Ï2020Ç¯¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥¬¡¼¤ÈÊÂ¤Ó¡¢µåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÏMVP¼õ¾Þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬Ì´¸«¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖMVP¤¬Ìò³ä¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê4ÈÖ¡Ë¤òÂÇ¤Ä¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×¤È¾Ð¤¤¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥à¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¡Ê11ÂÇÅÀ¤ÎµåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿¡Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤¤ÂÇ·â¤òÂ³¤±¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤ÂÇÀþ¤À¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬MVP¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ÎÂÇÀÊ¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÇÅÀ¤Îµ¡²ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈµÏ¿¤ÏÂ¾¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈÌ¾ÌçÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£¡Öµå³¦ºÇ¹â¤Î2¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÂÐ·è¤À¡£³Ú¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¾¯Ç¯¤¬Ì´¸«¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ìë¤Ï¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¾¡Íø¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Íè½µ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥É¥ê¡¼¥à¥«¥à¥È¥¥¥ë¡¼¤À¡×¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£