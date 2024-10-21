ÂÎ©Íü²Ö¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä²Ã¹©³È»¶¤ËÅÜ¤ê¡È·ù¤Ê¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤á¤í¡ª¡É¤Ë¤Ï¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÂÎ©Íü²Ö¡Ê32¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤á¤í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ©¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤ÎÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¼Ì¿¿X¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤â¥À¥á¤è¡©¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤¤¤È¤¤¤Æ¡×¤È¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¼«¿È¤Î²èÁü¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Þ¤¿ÉÕ¶á¤ÎÉÛÃÏ¶¹¤¯²Ã¹©¤·¤Æ¡Ø¥ä¥Ð¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Þ¤¸¤Çµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¤¤Í¤¬¤¤Æ¤ë¤Î¤âµ¤»ý¤Á°¤¤¡¡¤¢¤ì²Ã¹©¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ï¤è¤¯±ê¾å¤â¤·¤Æ¤ë¤·¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¸À¤¦¤«¤é¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤á¤í¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¡¤ó¡¼°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤±¤É¤µ¡×¤È°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÂ¾¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Ò¤ËÀäÂÐ¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡©¤³¤³¤Ç»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ß¤ó¤Ê¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£