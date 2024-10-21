Ãæ¹ñ¡¡´ë¶È¸þ¤±Âß¤·½Ð¤·¶âÍø¤Ê¤É¤ò°ú¤²¼¤²¡¡3¤«·î¤Ö¤ê
Ãæ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï21Æü¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ú¤²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íø²¼¤²¤Ï3¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤Ç·Êµ¤²óÉü¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï21Æü¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î´ë¶È¸þ¤±Âß¤·½Ð¤·¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëLPR=¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤Î1Ç¯Êª¤Î¶âÍø¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3.35%¤«¤é3.1%¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëLPR5Ç¯Êª¤Î¶âÍø¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3.85%¤«¤é3.6%¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤â3¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÄ¹°ú¤¯ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ä¾ÃÈñ¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤è¤ê·Êµ¤¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤Ç½»Âð¹ØÆþ¤ä´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÂ¥¤·¡¢·Êµ¤²óÉü¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£