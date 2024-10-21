¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÙ¹ñ¤Î¥â¥ë¥É¥ÐÂçÅýÎÎÁª¡¡¿Æ²¤ÊÆÇÉ¸½¿¦Í¥Àª¤â·èÁªÅêÉ¼¤Ø¡¡EU²ÃÌÁÀ§Èó¤ÏÙÉ¹³
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÙ¹ñ¤Çµì¥½Ï¢¤Î¹½À®¹ñ¤À¤Ã¤¿¥â¥ë¥É¥Ð¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤ÈEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤òÌä¤¦¹ñÌ±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥ë¥É¥Ð¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢¸½ºß¤â³«É¼ºî¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ²¤ÊÆÇÉ¤ÇEU²ÃÌÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤Î¥µ¥ó¥É¥¥ÂçÅýÎÎ¤¬ÆÀÉ¼Î¨41¡ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤Î¸õÊä¼Ô¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢11·î3Æü¤Ë2²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢EU²ÃÌÁ¤Ø¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï²ÃÌÁ»¿À®ÇÉ¤¬Í¥°Ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«É¼Î¨98¡ó¤Î»þÅÀ¤Ç»¿À®¤ÈÈ¿ÂÐ¤¬ÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥¥ÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¡¢¿Í¸ý¤Î1³ä¶¯¤Ë¤¢¤¿¤ë30ËüÉ¼¤¬Çã¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ë¥É¥Ð¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¥í¥·¥¢¤¬¡¢Çã¼ý¤Î¤Û¤«¡¢µ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤Áªµó²ðÆþ¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥ë¥É¥Ð¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢¸½ºß¤â³«É¼ºî¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ²¤ÊÆÇÉ¤ÇEU²ÃÌÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤Î¥µ¥ó¥É¥¥ÂçÅýÎÎ¤¬ÆÀÉ¼Î¨41¡ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤Î¸õÊä¼Ô¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢11·î3Æü¤Ë2²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥¥ÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¡¢¿Í¸ý¤Î1³ä¶¯¤Ë¤¢¤¿¤ë30ËüÉ¼¤¬Çã¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ë¥É¥Ð¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¥í¥·¥¢¤¬¡¢Çã¼ý¤Î¤Û¤«¡¢µ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤Áªµó²ðÆþ¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£