ÍµÈ¹°¹Ô¡¢ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¡È¥¤¥Á¥â¥Ä¡ÉÈäÏª!? ¹ÈÇò°ÊÍè¤Î²Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¡×
10·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÍµÈ¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ø¥¤¥Á¥â¥Ä²»Æ¬¡Ù¤Ç½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥«¥é¥ª¥±¤ÎÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¦¤³¤È¤Ë¡£
ÍµÈ¹°¹Ô¤â¡È¶ØÃÇ¥ï¡¼¥É¡Ê¡©¡Ë¡ÉËþºÜ¤Î¡Ø¥¤¥Á¥â¥Ä²»Æ¬¡Ù¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù°ÊÍè¤Î²Î¾§¤Ç¡Ø¥¤¥Á¥â¥Ä²»Æ¬¡Ù¤ËÄ©Àï¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥Á¥â¥Ä²»Æ¬¡Ù¤ò¥«¥é¥ª¥±¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤Ü¤ª¤é¤º¡¢º£¤Ê¤é¥é¥ó¥¥ó¥°Á´¹ñ£±°Ì¤òÁÀ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤ò»Ï¤á¡¢¿¹¹áÀ¡¤äÌð¸ý¿¿Î¤¤Þ¤Ç¡È¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¡É¤Ê¤ÉÍÅ¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ø¥¤¥Á¥â¥Ä²»Æ¬¡Ù¤òÇ®¾§¡£¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¤¤ÆÍµÈ¤ÎÈÖ¤¬Íè¤ë¤È¡Ö¡Ê¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤Ï¡Ë¿ïÊ¬Íè¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢10Ç¯°Ê¾å¡ÄÍè¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤â¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Î¥«¥é¥ª¥±ÄÁ¤·¤¤¤è¡×¡Ö·ë¹½¥ì¥¢±ÇÁü¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÍµÈ¤Ï¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£
¤·¤«¤·ÅÓÃæ¤ÇÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¾È¤ì¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ä¤ê¤¤Ã¤¿ÍµÈ¤ËÌîÂ¼¿¿µ¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¡¢²Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ø¹ÈÇò¡Ê²Î¹çÀï¡Ë¡Ù°ÊÍè¡×¤È¤¤¤¤¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¼¡¤³¤ì!?¡×¤ÈÇú¾Ð¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¼«¿È¤â¡Ø¥¤¥Á¥â¥Ä²»Æ¬¡Ù¤Î¥«¥é¥ª¥±ºÎÅÀ¤ËÄ©Àï¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¯¡Ø¥¤¥Á¥â¥Ä²»Æ¬¡Ù¤ò²Î¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä!?