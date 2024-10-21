¸á¸å¡§ºÄ·ô¥µ¥Þ¥êー¡¡ÀèÊª¤ÏÈ¿È¯¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ï£°¡¥£¹£µ£µ¡ó¤ËÄã²¼
¡¡£²£±Æü¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£±£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¤·¤¿¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÄ¹´üºÄÁê¾ì¤¬¾å¾º¡Ê¶âÍø¤ÏÄã²¼¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄãÄ´¤Ê½»Âð´ØÏ¢»ØÉ¸¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¹ñ·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤ËÂÐ¤·¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤¬²¼Íî¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤â¡¢Åê»ñ²È¤ÎÊÆºÄÁª¹¥»ÑÀª¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Î±ßºÄ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍøÉÕ¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤äÆü¶ä¤Î¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¥ª¥Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¼ûµë¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢³°ÉôÍ×°ø°Ê³°¤Ë¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼Æü¤ò£²£·Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Áªµó·ë²Ì¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¼ê¹µ¤¨¥àー¥É¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÊÆ¶âÍø¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï±ßºÄÁê¾ì¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°ÌÜÅª¤ÎÇä¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸á¸å¤Ï¹âÃÍ·÷¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£±£²·î¸Â¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¹Á¬¹â¤Î£±£´£³±ß£¹£¸Á¬¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿·È¯£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÄ¹´ü¶âÍø¡Ë¤Ï£°¡¥£°£±£µ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤Î£°¡¥£¹£µ£µ¡ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÄãÄ´¤Ê½»Âð´ØÏ¢»ØÉ¸¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¹ñ·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤ËÂÐ¤·¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤¬²¼Íî¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤â¡¢Åê»ñ²È¤ÎÊÆºÄÁª¹¥»ÑÀª¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Î±ßºÄ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍøÉÕ¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤äÆü¶ä¤Î¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¥ª¥Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¼ûµë¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢³°ÉôÍ×°ø°Ê³°¤Ë¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼Æü¤ò£²£·Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Áªµó·ë²Ì¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¼ê¹µ¤¨¥àー¥É¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÊÆ¶âÍø¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï±ßºÄÁê¾ì¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°ÌÜÅª¤ÎÇä¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸á¸å¤Ï¹âÃÍ·÷¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£±£²·î¸Â¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¹Á¬¹â¤Î£±£´£³±ß£¹£¸Á¬¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿·È¯£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÄ¹´ü¶âÍø¡Ë¤Ï£°¡¥£°£±£µ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤Î£°¡¥£¹£µ£µ¡ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS